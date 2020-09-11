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пятница, 11 сентября 2020 14:12

Свидетель Голодомора: всю жизнь думаю, как же это я тогда не успел деда накормить

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Свидетель Голодомора: всю жизнь думаю, как же это я тогда не успел деда накормить
Житель села Кобылянка Черниговской области Федор Задереев поделился воспоминаниями о Голодоморе Фото: ukrainer.ne

Музей Голодомора и проект Ukraїner записали воспоминания о 1920-1930 годах жителя поселка Кобылянка - теперь Черниговской области, Федора Задереева. Когда начался Голодомор, ему исполнилось 11 лет.

В семье был старшим ребенком. Имел братьев Семена, Павла и сестренку Шуру. В голодные годы в поисках пищи родители решили идти в Беларусь. В смежной с Украиной Гомельской области имели родственницу. Федора оставили ухаживать за братьями и сестрой. Что-то съедобное парню приходилось искать каждый день, пишет Ukraїner.

"Я рано вставал и отправлялся ловить рыбу. Приплывал лодкой на середину реки, порой мог поймать какой-то десяток окуньков. Рвал крапиву, свиную лебеду, подорожник. По приезде домой крошил все это в котелок. Иногда бросал туда соломы, которую мог надергать с крыш. Варил такой "борщ" и кормил детишек. А они ели с удовольствием", - вспоминает Задереев.

В школе детям предлагали ведро кипяченой воды, в котором мешали килограмм муки и затем разливали в чашки. Люди в селе вынуждены были есть картофельные очистки, крапиву, листья липы, подорожника и лебеды - все, что удавалось найти на полях. Выкапывали из земли и корешки, а места, где рос картофель, перекапывали по нескольку раз. Задереев вспоминает, что полями ездил объездчик с кнутом, который бил тех, кто искал пищу.

Однажды парень залез в соседский дом, пока хозяев не было дома. Украл хлеб и скрывался с ним неподалеку местной реки в течение нескольких суток.

"Я быстро поел и уснул. Проснулся и боялся идти в село. Ведь если бы увидели, то отняли бы хлеб. Ходил к реке. Откушу раз хлеба и хлебну воды из реки по-собачьи. И так в село не возвращался, пока весь хлеб не съел", - рассказывает.

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Вскоре люди начали умирать от недостатка пищи. В его село приходили из соседних, но уже не имели сил вернуться назад, так и ложились замертво. Трупы оставались лежать на берегу в течение целой зимы, а когда таял лед, их сбрасывали в воду. Живые не имели сил хоронить покойников. Несмотря на то, что у самого не было что есть, Федор думал, как накормить других.

"Я возвращался с уловом с реки. Шел по тропинке вдоль берега. И у старой ивы увидел дедушку. Тепло было, а он - в шубе и шапке-ушанке. Я подошел и говорю ему: "Дед!". А он языком только неразборчиво "ву-ву-ву-ву" и все повторяет: "Есть хочу, Есть хочу". Ну, думаю, поделюсь с ним. Побежал домой, налил в большую миску борща и иду обратно. Возвращаюсь к иве: "Дед, дед, я тебе борща принес". А он мертв уже был. Умер только что. И я всю жизнь думаю: как же это я тогда не успел деда накормить", - вспоминает страшный день.

В семье Задереевых не умер никто. Родители приносили из Беларуси картофельные очистки, которые в селе называли вонючками. Помогала семье продуктами и бабушка - носила картошку, которую прятала в болоте, под кофтой или в сапогах, потому что боялась своей невестки.

В СССР тему Голодомора не обсуждали, но помнили.

"Все как будто умерло. Говорили разве что наедине - и все. Говорили, что это Сталин виноват. Будто бы он разозлился на украинцев. И все. Больше ничего не было. Сталин виноват - и все. И больше никого не осудили. Все прошло".

Единый сайт со свидетельствами основал Национальный музей Голодомора-геноцида. Там собирают истории очевидцев Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

"История каждого человека - уникальная, и все они рассказывают правду о самых больших преступлениях советской власти", - говорят в музее.

Свидетельство можно найти по месту, времени, фамилии или хэштегу.

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