"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

В народе запрет прозвали "сухим законом". Страну заполонили нелегальные производители алкоголя, контрабандисты и гангстеры. Фото: pbs.twimg.com

Конгресс США 17 января 1919 года запретил производство, продажа и перевозка алкоголя в стране. В народе запрет прозвали "сухим законом". Так требовали религиозные организации.

Еще в 1900-м начинается "сухое движение". Общественные организации, церковь, фермеры устраивают манифестации, пишут петиции в городской и федеральной власти с просьбой запретить производство алкоголя. Запрет внедряют не сразу. К 1920 году штаты разделены на два лагеря - "сухие" и "мокрые". За первые несколько месяцев после вступления в силу "сухого закона", среди американцев вырос показатель покупке молочных продуктов, а уровень потребления водки уменьшился в десятки раз.

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Гангстеры боролись за контроль над продажей спиртных напитков. Самый известный из них - итальянский мафиози Аль Капоне (1899 - 1947) за год зарабатывает $60 млн на продаже алкоголя. "Сухой закон - лучший из законов, который могли придумать и принять федералы. Они забыли которым желанным бывает запретный плод", - часто повторял гангстер. Во времена запрета алкоголя, только в Нью-Йорке насчитывалось более 100 тыс. мест подпольной продажи крепких напитков.

"Cухой закон" отменили в США 5 декабря 1933 года. В тот же день начали открыто продавать алкогось. Люди отмечали событие, употреблением большого количества напитков.

В Вашингтоне 15 января 1943 завершили строить Пентагон - крупнейший в мире административное здание. В нем разместилось Министерство обороны США.