"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1206
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 630
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 558
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 1233
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 387
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 450
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
7
9
20
6
35
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
Ивановская и Октябрьская – как менялась одна из центральных улиц Киева в течение ХХ века
Ивановская и Октябрьская – как менялась одна из центральных улиц Киева в течение ХХ века
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Играли в футбол и строили мосты – оцифровали фото, сделанные в Сербии во время Первой мировой войны
Видео
Все видео
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
В бою с украинцами погиб российский генерал
В бою с украинцами погиб российский генерал
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 963
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2709
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3924
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 297
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 08:20

"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

  Комментировать
&quot;Сухой закон - лучшее, что может быть&quot; - итальянский мафиози
В народе запрет прозвали "сухим законом". Страну заполонили нелегальные производители алкоголя, контрабандисты и гангстеры. Фото: pbs.twimg.com

Конгресс США 17 января 1919 года запретил производство, продажа и перевозка алкоголя в стране. В народе запрет прозвали "сухим законом". Так требовали религиозные организации.

Еще в 1900-м начинается "сухое движение". Общественные организации, церковь, фермеры устраивают манифестации, пишут петиции в городской и федеральной власти с просьбой запретить производство алкоголя. Запрет внедряют не сразу. К 1920 году штаты разделены на два лагеря - "сухие" и "мокрые". За первые несколько месяцев после вступления в силу "сухого закона", среди американцев вырос показатель покупке молочных продуктов, а уровень потребления водки уменьшился в десятки раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парламент выделил деньги на новое здание Минобороны

Гангстеры боролись за контроль над продажей спиртных напитков. Самый известный из них - итальянский мафиози Аль Капоне (1899 - 1947) за год зарабатывает $60 млн на продаже алкоголя. "Сухой закон - лучший из законов, который могли придумать и принять федералы. Они забыли которым желанным бывает запретный плод", - часто повторял гангстер. Во времена запрета алкоголя, только в Нью-Йорке насчитывалось более 100 тыс. мест подпольной продажи крепких напитков.

"Cухой закон" отменили в США 5 декабря 1933 года. В тот же день начали открыто продавать алкогось. Люди отмечали событие, употреблением большого количества напитков.

В Вашингтоне 15 января 1943 завершили строить Пентагон - крупнейший в мире административное здание. В нем разместилось Министерство обороны США.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 30485
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 2 Просмотров: 15687
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 15516
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 1 Просмотров: 13428
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 11844
История
Натолкнулись на водопровод возрастом 2 тыс. лет
Натолкнулись на водопровод возрастом 2 тыс. лет Просмотров: 450
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
7
 Просмотров: 531
Ивановская и Октябрьская – как менялась одна из центральных улиц Киева в течение ХХ века
Ивановская и Октябрьская – как менялась одна из центральных улиц Киева в течение ХХ века
9
 Просмотров: 846
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
 Просмотров: 585
В Польше установят памятник украинцу
В Польше установят памятник украинцу Просмотров: 306
Больше всего комментируют
15
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
4
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
2
Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР
Голосов: 139
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua