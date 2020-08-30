Сухогруз врезался в пассажирский корабль

Корабль "Адмирал Нахимов" отправился из порта Одессы. Фото: Валерий Шустов

Пассажирское судно Черноморского пароходства "Адмирал Нахимов" столкнулось с сухогрузом "Петр Васьов" 31 августа 1986-м. Погибло 423 человека.

"Адмирал Нахимов" был приписан к Одесскому порту. Построенный в 1925 году в Германии и назывался "Берлин". К 1939-го осуществлял регулярные рейсы в Нью-Йорк. В течение Второй мировой пароход был госпитальным судном.

31 августа "Адмирал Нахимов" выполнял рейс по маршруту Одесса - Батуми - Одесса. Отошел из Новороссийска с 346 членами экипажа и 897 пассажирами на борту. Через 20 мин. в порт заходит сухогруз "Петр Васьов". Сухогруз должен был пропустить пассажирское судно, но "Петр Васьов" под прямым углом ударил "Адмирала Нахимова". Образовалась пробоина размером 8 на 10 м.

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Через 7 минут после столкновения "Адмирал Нахимов" полностью затонул, более тысячи человек оказались в воде. Большинство людей удалось спасти, однако 64 члена экипажа и 359 пассажиров погибли. Первым на место катастрофы прибыл лоцманский катер ЛК-90, который шел навстречу "Петру Васьову" для его сопровождения в порт. Катер принял на борт 118 человек. За ним на место катастрофы прибыли буксиры, пограничные катера, и суда на подводных крыльях "Комета". Суд в Одессе признал капитанов обоих судов виновными в катастрофе и приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Немецкий бомбардировщик потопил теплоход "Армения" неподалеку от Ялты 7 ноября 1941. Судно эвакуирует из Севастополя и Ялты военный госпиталь, золото и другие экспонаты из музеев.