Суд разрешил вернуть памятник Ленину

Статую богини Флоры заменят на бюст Ленина Фото: ru.krymr.com

Бронзовую статую богини Флоры, что находится на центральной площади ботанического сада в Никите в Крыму заменят на бюст Ленина. Решение в пользу Коммунистической партии Российской Федерации принял крымский суд. Скульптуру подарили в 2012 году на юбилей сада.

"Тогда ее установили в честь двухсотлетия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина " , - отметил в комментарии Крим.Реалии заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский.

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По его словам, ученый совет Никитского сада вынужден соблюдать закон и постановления суда.

"Апелляционный суд оставил в силе первое решение суда, поэтому мы не можем не выполнять его требования. Понятно, что нам придется понести определенные затраты - памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина - мраморный. Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости" я пока даже не могу сказать. Но Флору мы обязательно установим в каком-нибудь живописном месте сада ", - говорит заместитель.

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров. Проект Free to create ("Свободные творить") заработает в октябре и продлится около месяца. Выставку откроют в арт-вестибюле станции "Золотые ворота", сообщает пресс-служба подземки.