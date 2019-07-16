В метро поставят скульптуры

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 567
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 621
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 2988
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1323
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 819
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 369
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1944
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1656
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5662
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
4
2
3
8
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
В ДТП под Киевом погибла семья
В ДТП под Киевом погибла семья
В фонтаны на Майдане вылили зеленую краску
В фонтаны на Майдане вылили зеленую краску
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Видео
Все видео
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
Мужчина избил и ограбил женщину-кассира
Мужчина избил и ограбил женщину-кассира
Появилось видео обстрела 112 канала
Появилось видео обстрела 112 канала
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 567
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1629
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 819
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 882
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 13:01

В метро поставят скульптуры

  Комментировать
В метро поставят скульптуры
Сейчас начался отбор скульптур для выставки. Фото: работа Алины Роботяговой "Hairtech 196", студентки студии "Скульптурный цех".

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров.

Проект "Free to create" ("Свободные творить") заработает в октябре и продлится около месяца. Выставку откроют в арт-вестибюле станции "Золотые ворота", сообщает пресс-служба подземки.

Экспозиция будет состоять из работ студентов школы "Скульптурный цех".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке

"Все авторы проекта - наши пассажиры. Этим проектом мы хотим показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне. Важно больше обращать внимание друг на друга и быть вежливыми", - объясняют в метрополитене.

Сейчас уже начался отбор работ для экспозиции.

Киевский метрополитен разрешил журналистам спуститься в подземелье и показал, как проходит строительство новых станций метро в сторону Виноградаря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В метро поставят скульптуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 43558
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 42405
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 21574
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 2 Просмотров: 20268
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 13548
Новости Киева
Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве
Деньги предпринимателя потратили на новый рынок в Киеве
 Просмотров: 108
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
3
 Просмотров: 2556
Женщина родила ребенка на улице и ушла
Женщина родила ребенка на улице и ушла Просмотров: 1458
 Снял наручники и выхватил пистолет: в отделении полиции застрелился подозреваемый в покушении на убийство
 Снял наручники и выхватил пистолет: в отделении полиции застрелился подозреваемый в покушении на убийство Просмотров: 999
Против кандидата Мухи применили "черные" технологии
Против кандидата Мухи применили "черные" технологии Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
2
Разумков высказался относительно декоммунизации
Голосов: 5347
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua