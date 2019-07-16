В метро поставят скульптуры

Сейчас начался отбор скульптур для выставки. Фото: работа Алины Роботяговой "Hairtech 196", студентки студии "Скульптурный цех".

В киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров.

Проект "Free to create" ("Свободные творить") заработает в октябре и продлится около месяца. Выставку откроют в арт-вестибюле станции "Золотые ворота", сообщает пресс-служба подземки.

Экспозиция будет состоять из работ студентов школы "Скульптурный цех".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метро без жетонов: смешные постеры, которые еще не повесили в подземке

"Все авторы проекта - наши пассажиры. Этим проектом мы хотим показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне. Важно больше обращать внимание друг на друга и быть вежливыми", - объясняют в метрополитене.

Сейчас уже начался отбор работ для экспозиции.

Киевский метрополитен разрешил журналистам спуститься в подземелье и показал, как проходит строительство новых станций метро в сторону Виноградаря.