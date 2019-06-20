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четверг, 20 июня 2019 19:15

Как строят метро на Виноградарь: подземные фото
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Киевский метрополитен разрешил журналистам спуститься в подземелье и показал, как проходит строительство новых станций на зеленой ветке метро.

"Сейчас станция метро Сырец конечная, а сразу же за стеной полным ходом идут подготовительные работы", - пишет Информатор и публикует фото.

Строительную площадку развернули в 200 м от входа в уже действующую станцию метро. Там оборудовали монтажную шахту глубиной 44 м, через которую и спускают технику.

Чтобы попасть во внутрь, нужно пройти неслабый путь и спуститься по крутой лестнице.

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"Пока находишься там, то слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда, а прохлада и влажный воздух добавляют особой атмосферности. Вишенкой на тортике был подъем на поверхность, но мы легких путей никогда не искали", - рассказывают журналисты.

На месте работ в подземелье слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда.
Фото: Сергей Бумер / Информатор
На месте работ в подземелье слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда.
На месте работ в подземелье слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда.
На месте работ в подземелье слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда.
На месте работ в подземелье слышно, как по действующему тоннелю ездят поезда.

6 июня в Киеве начали рыть тоннель для продолжения зеленой ветки метро на Виноградарь. Об этом сообщают в городском совете.

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  • Оставить без изменений
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