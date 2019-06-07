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пятница, 07 июня 2019 19:15

Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель

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Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель
Сейчас заливают фундамент для новой станции "Мостицкая". Фото: пресс-служба Кличко

В Киеве начали делать тоннель для продолжения зеленой ветки метро на Виноградарь. Об этом сообщают в городском совете.

Строительство началось возле станции метро Сырец. Там под землю спустили оборудование, с помощью будут рыть дорогу к первой новой станции - "Мостицкая".

Параллельно с этим, сейчас укрепляют почву на перегоне между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

"А в конце июля там начнут копать траншею под тоннель глубиной 18 метров. Он будет 2-ярусным! Также работают метростроевцы на будущей станции "Мостицкая" - сегодня бурят отверстия для вентиляционных шахт и заливают фундамент самой станции. Так что, работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику", - добавляет мэр Виталий Кличко.

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На Сырецко-Печерской ветке метро первыми начнут работать станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". Их откроют в ближайшие 2 года. Об этом заявил мер столицы Виталий Кличко.

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