Стюардесса выжила после падения самолета

Вулович стала национальной героиней. Ей посвящали песни и приглашали на телевизионные шоу. Фото: newizv.ru

Стюардесса Весна Вулович из Югославии остался жива после падения самолета 26 января 1972-го. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса и стала мировой знаменитостью.

Авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-32 авиакомпании Yugoslav Airlines следовал по маршруту из Копенгагена в Белград. Когда самолет пролетал над немецким Херсдорфом, он исчез с радаров. Он взорвался в воздухе. Бомбу на борт пронесли хорватские националисты - усташи. Обломки упали рядом с деревней Сербская Каменнская в Чехословакии.

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Все 29 пассажиров и членов экипажа погибли. Уцелела лишь 22-летняя стюардесса Весна Вулович. Упав на землю с высоты 10 160 м она чудом осталась в живых. Ее зажало в хвосте самолета, между трупами и частями багажа. Она получила многочисленные переломы и травмы, на несколько дней впала в кому. Удар смягчили сосновые ветви и толстый слой снега.

Местные жители оказались на месте падения обломков самолета раньше спасателей. Они разбирали фрагменты и пытались найти выживших. Крестьянин Бруно Хонка нашел Весну, предоставил ей первую помощь. Первое, что она попросила, вернувшись в себя - покурить.

Именем Весна называли девочек, считали, что оно приносило удачу. Женщина продолжала работать в югославских авиалиниях.

23 декабря 1972 16 выживших пассажиров в авиакатастрофе самолета рейса 571 Air Force в Андах спасли. Они провели 72 дня в 40-градусный мороз в горах на высоте около 4 км. Чтобы выжить - ели тела погибших.