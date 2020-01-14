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четверг, 16 января 2020 08:20

Студента оплакивала вся страна

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Студента оплакивала вся страна
Студента Яна Палаха оплакивала вся страна. Фото: radiosvoboda

На Вацлавской площади в Праге чешский студент Ян Палах 16 января 1969 года сжег себя. Протестовал против вторжения войск СССР на территорию Чехословакии. Он умер от полученных ожогов.

Палах был студентом специальности "история и политэкономия" философского факультета Карлова университета в Праге. В тот день Палах вышел на Вацлавской площади в самом центре столицы тогдашней Чехословакии, подошел к почтовому ящику и бросил туда несколько писем. Затем поднялся площадью выше в Национальный музей, облил себя бензином и поджег. Сумел пробежать несколько метров и затем упал. В одном из присланных писем он написал, что после оккупации страны войсками Варшавского пакта его народ "оказался на краю безнадежности", поэтому он решил протестировать, чтобы этим путем разбудить соотечественников.

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Палах умер в больнице через три дня после самосожжения. Его оплакивала вся страна. 25 января 1969 года похороны Палаха на кладбище Ольшаны превратились в политическую демонстрацию. В октябре 1973 года тело Палаха было тайно эксгумированы сотрудниками спецслужб и кремировано с последующим переносом на кладбище в родном городе Палаха Вшетаты.

В 1991 году Палаха посмертно наградили чешским Орденом Томаша Масарика первой степени. В демократическом Чехии после бархатной революции открыты памятник и памятная таблица в его честь, а в день его самосожжения происходят антитоталитарные демонстрации.

Прекратила существование общее государство чехов и словаков - Чехословакия 31 января 1992. С 1 января 1993 года в Европе появились две новые суверенные республики - Россия и Республика.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
января

Студента оплакивала вся страна

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