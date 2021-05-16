Строители метро наткнулись на гробницу

В Стамбуле нашли древние захоронения. Фото: hurriyetdailynews.com

В стамбульском районе Бешикташ при строительстве метро обнаружили гробницу.

Перед строительством решили провести исследование и обнаружили захоронения курганного типа, датируемые 3000-3500 годами до н.э. Также обнаружили останки позднего османского и поздневизантийского периодов и руины трамвайной линии и депо, построенных 1910 года, передает НВ.

"Самые ранние найденные гробницы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую мы называем первой бронзовой эпохой в общепризнанной хронологии. В целом, было найдено 82 захоронения", - сообщил археолог Мехмет Али Полат.

В семи из них тела умерших людей. Остальные 72 гробницы содержат прах кремированных людей. В одном из захоронений нашли две терракотовые фигурки.

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"На этих статуэтках нанесены какие-то символы. Мы провели небольшое исследование и установили, что это символы рунического алфавита. Подобные символы прослеживаются в культуре Винча в Румынии", - добавил Полат.

В турецкой провинции Айдын археологи раскопали древнеримскую арену, на которой сражались гладиаторы и дикие животные. Она вмещала 15-20 тыс. зрителей.