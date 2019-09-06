Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 40 лет назад

В киевском издательстве "Искусство" в 1978 году выдали альбом со снимками улиц Луцка.

Фото подписали украинском, русском и польском языках. Их сделали Марк Клейнерман и Борис Ревенко.

На снимках можно увидеть гостиницу "Украину", средневековый замок, меланжевую фабрику, железнодорожный вокзал, музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, Свято-Троицкий собор и ЦУМ.

Фото: предоставлено Татьяной Яцечко-Блаженко

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Фотографии Очакова Николаевской области опубликовали в сети. Они датируются 1976 годом. Были собраны в подарочном альбоме. "На самом краю живописного мыса, у подножия которого воды Днепра и Буга встречаются с волнами Черного моря, стоит известно многим со школьной скамьи город. Это Очаков. Белые, нарядные дома его и чистые, прямые улицы утопают в буйной зелени", - писали составители.