 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1053
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1215
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2430
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 738
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
12
25
9
25
10
Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 40 лет назад
Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 40 лет назад
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Показали уникальную выставку древних игрушек
Показали уникальную выставку древних игрушек
Чудаки и инвалиды: кого показывали в цирках в 1970-х
Чудаки и инвалиды: кого показывали в цирках в 1970-х
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Война в Галиции - показали старинные фото маневров
Видео
Все видео
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
На дне моря нашли корабль, которому более 170 лет
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Последний американский концерт The Beatles оказался убыточным
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 900
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1233
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29448
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 351
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 09:16

Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 40 лет назад
12

  Комментировать

В киевском издательстве "Искусство" в 1978 году выдали альбом со снимками улиц Луцка.

Фото подписали украинском, русском и польском языках. Их сделали Марк Клейнерман и Борис Ревенко.

На снимках можно увидеть гостиницу "Украину", средневековый замок, меланжевую фабрику, железнодорожный вокзал, музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, Свято-Троицкий собор и ЦУМ.

Луцк на фото 1978 года
Фото: предоставлено Татьяной Яцечко-Блаженко
Луцк на фото 1978 года
Луцк на фото 1978 года
Луцк на фото 1978 года
Луцк на фото 1978 года

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Как популяризировали Львов в 1980-х - подборка фото

Фотографии Очакова Николаевской области опубликовали в сети. Они датируются 1976 годом. Были собраны в подарочном альбоме.

"На самом краю живописного мыса, у подножия которого воды Днепра и Буга встречаются с волнами Черного моря, стоит известно многим со школьной скамьи город. Это Очаков. Белые, нарядные дома его и чистые, прямые улицы утопают в буйной зелени", - писали составители.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 40 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 86645
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 56047
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 1 Просмотров: 38710
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 29449
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 1 Просмотров: 26915
История
В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей
В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей
 Просмотров: 378
Показали старинный билет на львовский трамвай
Показали старинный билет на львовский трамвай Просмотров: 711
Сохранилось лишь несколько - музею подарили уникальный экспонат
Сохранилось лишь несколько - музею подарили уникальный экспонат Просмотров: 405
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
Жили в телегах: показали будни жителей Лондона в XIX в.
25
 Просмотров: 18227
Показали уникальную выставку древних игрушек
Показали уникальную выставку древних игрушек
9
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
4
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
Голосов: 200
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua