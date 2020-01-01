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среда, 01 января 2020 12:10

Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
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Степан Бандера в скаутской форме.
Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высокой Политехнической Школе, сейчас - "Львовская политехника". В 1932-м Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.
В 1941-му Степана Бандеру избрали председателем Провода ОУН. После провозглашения "Акта восстановления Украинского государства", его схватили нацисты и посадили в концлагер "Заксенгавзен". Там он был в 1944-м. А 15 октября 1959-го в Мюнхене Бандеру убил агент советского КГБ Богдан Сташинский.
В 1934-м Бандеру арестовали польской полицией и приговорили к пожизненному заключению. В 1939-м охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, бежали за критической ситуации на фронте, Степан Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.
Бандера с семьей.

1 января украинцы отмечают День рождения председателя провода Организации украинских националистов (ОУН (Б)) Степана Бандеры.

Бандера родился 1 января 1909-го в селе Старый Угринов на Ивано-Франковщине. В 1928-м переехал во Львов. Учился в Высокой Политехнической Школе, сейчас - "Львовская политехника". В 1932-м Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Выполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов. В 1933-м полноценно занял этот пост и возглавил ОУН Западной Украины.

Под руководством Бандеры ОУН осуществили три громких политических убийства в своей истории. В частности ликвидировали Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934-м Бандеру арестовали польской полицией и приговорили к пожизненному заключению. В 1939-м охрана и администрация тюрьмы, в которой отбывал срок председатель ОУН, бежали за критической ситуации на фронте, Степан Бандера вместе с другими заключенными вышел на свободу.

В 1941-му Степана Бандеру избрали председателем Провода ОУН. После провозглашения "Акта восстановления Украинского государства", его схватили нацисты и посадили в концлагер "Заксенгавзен". Там он был в 1944-м. А 15 октября 1959-го в Мюнхене Бандеру убил агент советского КГБ Богдан Сташинский.

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Gazeta.ua подготовила подборку из 5 интересных фактов о жизни национального героя.

1. Бандера родился в семье сельского священника. Папа Бандеры, отец Андрей раздавал крестьянам оружие во время Первой мировой войны, служил капелланом в Украинской галицкой армии (УГА). За проукраинскую деятельность семью Андрея Бандеры выслали из Станиславщины во Львовскую область, где Степан заканчивает Стрыйскую гимназию. В 12 лет Степан потерял мать. Мирослава Бандера болела туберкулезом.

2. Во время обучения Степан хотел вступить в украинскую скаутскую организацию "Пласт". Однако приняли его в "Пласт" с третьего раза. Из-за болезни суставов ему дважды отказывали в поступлении. Также Бандера был низкого роста и незаметен. Однако имел незаурядную харизму.

3. Во время Варшавского процесса в 1934 году произошла забавная ситуация. Когда Бандеру вводили в судебный зал, украинские адвокаты и общественность в знак того, что это лидер украинских националистов, приветствовали его стоя. Польские судьи, которые не видели, кто входит, подумали, что это кто-то из высоких польских чиновников и тоже встали со своих стульев.

4.Майже все члены семьи Степана Бандеры трагически погибли во время войны или находились в концлагерях. Младший брат Богдан возглавлял отряд сопротивления нацистской оккупации и погиб в 1943-м. Других двух братьев - Александра и Василия в 1942 году убили польские надзиратели в концлагере Аушвиц. Отца Бандеры, Андрея Бандеру убила советская власть. Двух сестер - Оксану и Марту-Марию в 1941-м арестовали и сослали в Сибирь. Там умерла Оксана. Еще одна сестра - Владимира - также находилась в советских исправительно-трудовых лагерях от 1946 до 1956 года.

5.Бандера был хорошим отцом и семьянином. Имел троих детей, а его жена - Ярослава Бандера (Опаровскую) помогала в освободительной борьбе. Когда Бандера был арестован, жена с трехмесячной дочерью Наталкой перебрались в Берлин, чтобы быть ближе к нему. Советские спецслужбы охотились не только за проводником национального движения, но и за его детьми. Например, до 1948 года семья шесть раз менять места жительства: Берлин, Инсбрук, Зеефельд, Мюнхен, Гильдесгайм, Штарнберг.

21 декабря 2019 в день 140-й годовщины рождения диктатора Иосифа Сталина в Киеве состоялась научно-практическая конференция "И.В. Сталин и революционное преобразование мира". "Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку", - написал нардеп Владимир Вятрович в Facebook.

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