США ввели новые санкции против Кремля

Советские рабочие прокладывают газопровод Уренгой - Помары - Ужгород. Из-за введения американских санкций пришлось пересмотреть проект и применять несколько отсталое советское оборудование Фото: vokrugsveta

30 декабря 1981 года президент США Рональд Рейган подписал второй пакет санкций против СССР. Первый ввели еще в январе 1980-го в ответ на вторжение советских войск в Афганистан.

Поводом для усиления предыдущих санкций стало вмешательство СССР во внутренние дела Польши. 13 декабря польский генерал и первый секретарь ЦК ПОРП Войцех Ярузельский объявил в стране военное положение для борьбы с демократической оппозицией - профсоюзом "Солидарность". Он возглавил Военный совет национального спасения, позволял применять репрессии против граждан.

Позже Ярузельский оправдывался, что все было необходимо, чтобы спасти страну от советского вторжения, подобного на интервенции в Венгрию и Чехословакию. Впрочем, существовали доказательства, что генерал сам просил ввода советских войск для поддержки его режима, а в случае отказа угрожал выйти из Варшавского договора. СССР же, позиции которого значительно ослабли после внешнеполитических авантюр и из-за проблем с экономикой, боялся санкций за поддержку диктатуры.

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Несмотря на это, вероятно, у США были доказательства прямого вмешательства, в частности они обвиняли СССР в поддержке репрессий в отношении поляков. Еще по первому пакету санкций в СССР запрещали продавать новейшие технологии, ограничили экспорт товаров и экономическое сотрудничество. Новыми санкциями правительство США запретило своим компаниям поставлять в СССР высокотехнологичное оборудование электро и нефтегазового сектора, необходимое для Союза.

В середине 1982 года США усилили эмбарго. Запретили продажу оборудования производимого не только своими компаниями, но и их филиалами за рубежом и иностранными компаниями, которые работали по американским лицензиям. В ответ европейские производители назвали санкции незаконными, их поддержали правительства.

Под их давлением в конце 1982 эмбарго отменят. СССР воспользуется этим и достроит газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, мощностью 32 млрд кубометров газа в год.

Президент США Рональд Рейган пошутил о бомбардировке России в обращении к американцам 11 августа 1984 года. Тогда продолжалась холодная война. Еженедельное радиообращение готовил с Ранчо дель Сьело - своего дома для отдыха недалеко от Санта-Барбары в Калифорнии. Должен был начать с сообщения, что подписал указ, который позволял ученикам из религиозных групп собираться в государственных средних школах во внеурочное время. Перед выступлением шутил с аудиоинженерами Национального общественного радио и при проверке звука украсил свою речь. "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут", - пошутил он. Тогда ретрансляторы уже записывали ленту.