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понедельник, 30 декабря 2019 13:10

США ужесточили санкции против Москвы

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США ужесточили санкции против Москвы
Рональд Рейган подписал санкции против СССР Фото: gazeta.ru

Президент США Рональд Рейган подписал второй пакет сакнций против СССР 30 декабря 1981-го. Поводом стало вмешательство Союза в дела Польши.

Еще 13 декабря польский генерал Войцех Ярузельский объявил в стране военное положение для борьбы с демократической оппозицией - профсоюзом "Солидарность". Начались аресты и политические убийства. Позже генерал говорил, что такими действиями спасал страну от советского вторжения. По показаниям стенографиста Виктора Аношкина - деятель сам просил интервенции у Москвы.

Правительство США запретило компаниям поставлять в СССР оборудование и технологии электро и нефтегазового сектора. Несколько позже санкции ослабили, что позволило СССР достроить газопровод Уренгой - Помары - Ужгород.

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Первый пакет санкций ввели в январе 1980-го. Это был ответ на вторжение советских войск в Афганистан. Тогда запретили продажу новейших технологий в СССР, ограничили экспорт товаров и запретили любое экономическое взаимодействие.

Польский Институт национальной памяти опубликовал секретные документы 1981 года, которые свидетельствуют о том, что последний президент Польской Народной Республики Войцех Ярузельский просил СССР о военной интервенции в страну.

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Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

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