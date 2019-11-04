Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка

Фото: Archive of Samuel Eder

Австралийский фотожурналист Самюэль Эдер нашел фотолабораторию советских времен в разваленном здании неподалеку уничтоженного Донецкого аэропорта.

Мужчина осторожно осматривал пол в поисках ловушек, когда наткнулся на фотоувеличитель, который использовался для создания отпечатков с пленки, сообщает Radio Liberty Europe.

С разрешения украинского офицера, который сопровождал журналиста и его товарища на линии фронта, они начали просеивать обломки и обнаружили тысячи негативов и цветных фотографий жизни людей Донбасса, сделанных задолго до военных времен.

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Эдер надеется, что публикация фотографий поможет ему вернуть заброшенные негативы и слайды их владельцам.

"Были тысячи людей, бежавших из этого города, им пришлось оставить эти воспоминания, чтобы они безуспешно сгнили, и, возможно, мы можем помочь восстановить немного того, что забрала эта война", - отметил журналист.

Разницу между состоянием некоторых мест в оккупированном Донецке до начала войны и после показали в сети. В частности - улицу Стратонавтов в Киевском районе города. Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником "Шестая когорта цезаря".