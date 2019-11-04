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понедельник, 04 ноября 2019 16:00

Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
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Традиционный украинский певческий коллектив в Опытном. В городе, который находится на передовой украинского конфликта, когда-то проживало около 1 тыс. человек.
Фото: Archive of Samuel Eder
Дети танцуют в Опытном. Сегодня осталось менее 50 человек, и почти все здания были повреждены или разрушены в результате боевых действий.
Большинство фотографий были сняты 35 мм камерами. Некоторые фото, например вот эта школьница, держащая модный "дипломат", были сняты на 6 см камеры среднего формата. Это было редкостью в советский период.
Австралийский фотожурналист ищет владельцев фотографий, которые он нашел на Донбассе
Австралийский фотожурналист ищет владельцев фотографий, которые он нашел на Донбассе

Австралийский фотожурналист Самюэль Эдер нашел фотолабораторию советских времен в разваленном здании неподалеку уничтоженного Донецкого аэропорта.

Мужчина осторожно осматривал пол в поисках ловушек, когда наткнулся на фотоувеличитель, который использовался для создания отпечатков с пленки, сообщает Radio Liberty Europe.

С разрешения украинского офицера, который сопровождал журналиста и его товарища на линии фронта, они начали просеивать обломки и обнаружили тысячи негативов и цветных фотографий жизни людей Донбасса, сделанных задолго до военных времен.

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Эдер надеется, что публикация фотографий поможет ему вернуть заброшенные негативы и слайды их владельцам.

"Были тысячи людей, бежавших из этого города, им пришлось оставить эти воспоминания, чтобы они безуспешно сгнили, и, возможно, мы можем помочь восстановить немного того, что забрала эта война", - отметил журналист.

Разницу между состоянием некоторых мест в оккупированном Донецке до начала войны и после показали в сети. В частности - улицу Стратонавтов в Киевском районе города. Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником "Шестая когорта цезаря".

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