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понедельник, 04 ноября 2019 08:31

Показали фото Донецка до и после оккупации

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Разницу между состоянием некоторых мест в оккупированном Донецке до начала войны и после показали в сети.

В частности - улицу Стратонавтов в Киевском районе города. Соответствующие снимки опубликовал блогер под ником "Шестая когорта цезаря".

Так на фотографиях - воинская часть. Разница - поразительная. Окрашенные и отремонтированы здания с пластиковыми окнами в 2014 году.

Автор: "Шестая когорта цезаря"
  Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2014-й год
Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2014-й год

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И разбитые заброшенные руины в 2019. Дорога также находится в плохом состоянии, а машин или людей на фото не видно.

Автор: "Шестая когорта цезаря"
  Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2019-й год
Воинская часть на ул. Стратонавтов в Донецке 2019-й год

Стоит отметить, что улица Стратонавтов находится в северной части Донецка, возле местного аэропорта, вокруг которого осенью-зимой 2014 года велись ожесточенные бои.

В сети выложили фотографию стадиона "Шахтер". На снимке видно опустевшие трибуны, что поцвели папоротником и другими растениями.

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Дата
04
ноября

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