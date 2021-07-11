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понедельник, 12 июля 2021 01:13

Создали виртуальную экскурсию львовским музеем

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Создали виртуальную экскурсию львовским музеем
Каменицу Корнякта воссоздадут в 3D. Фото: photo-lviv.in.ua

Компания Skeiron вместе с командой Львовского исторического музея оцифровывают музей "Каменица Корнякта".

Интерьер музея отразят в 3D. Команда опубликовала видео с отделом музея "Каменица Корнякта". Он находится в памятнике архитектуры национального значения во Львове на площади Рынок, 6, сообщают "Фотографії старого Львова".

Каменицу построили в 1580 году для львовского шляхтича Константина Корнякта. Здесь расположен известный Итальянский двор. В сохранившихся интерьерах начала XIX века сегодня выставляют картины, скульптуры, мебель, часы, фарфор, музыкальные инструменты и другие артефакты.

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Skeiron также готовит комплект открыток с экспонатами музея. Их выполнят с использованием технологии дополненной реальности.

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Допис, поширений museum3d (@museum3d.com.ua)

Музей книги и книгопечатания в Остроге Ровенской области оцифрует древние рукописи. В этом поможет Музей и библиотека рукописей Хилл, работающий при Университете Аббатства Сейнт-Джон в США.

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Дата
12
июля

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

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