Создали виртуальную экскурсию львовским музеем

Каменицу Корнякта воссоздадут в 3D. Фото: photo-lviv.in.ua

Компания Skeiron вместе с командой Львовского исторического музея оцифровывают музей "Каменица Корнякта".

Интерьер музея отразят в 3D. Команда опубликовала видео с отделом музея "Каменица Корнякта". Он находится в памятнике архитектуры национального значения во Львове на площади Рынок, 6, сообщают "Фотографії старого Львова".

Каменицу построили в 1580 году для львовского шляхтича Константина Корнякта. Здесь расположен известный Итальянский двор. В сохранившихся интерьерах начала XIX века сегодня выставляют картины, скульптуры, мебель, часы, фарфор, музыкальные инструменты и другие артефакты.

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Skeiron также готовит комплект открыток с экспонатами музея. Их выполнят с использованием технологии дополненной реальности.

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