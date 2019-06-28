 
Ексклюзивы
1/5
Кого из пленних вернули в Украину
Кого из пленних вернули в Украину
Просмотров: 2575
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1521
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 603
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1314
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23715
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3726
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6840
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 414
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
20
6
20
6
6
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
Знаменитая &quot;Червона рута&quot; была посвящена девушке из Коломыи
Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Показали раритетные книги необычной формы
Показали раритетные книги необычной формы
Видео
Все видео
Создали ролик об Иване Мазепе
Создали ролик об Иване Мазепе
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет
В центре города нашли древнее захоронение
В центре города нашли древнее захоронение
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Для уникальной княжеской лодки создали музей
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 279
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1314
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1269
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2052
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11115
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 243
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
пятница, 28 июня 2019 23:13

Создали ролик об Иване Мазепе

  Комментировать
Создали ролик об Иване Мазепе
В ролике показали важность Мазепы для истории. Фото: "5 канал"

Видеоролик о гетмане Иване Мазепе создал Украинский институт национальной памяти совместно с продакшн Bober studio.

Создали его к 310-летию Полтавской битвы и 380-летию со дня рождения Ивана Мазепы.

Битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года между войском короля Швеции Карла XII и казаками с одной стороны и армией московского царя Петра I с другой.

"Противостояние Мазепы и Петра - это экзистенциальное противостояние свободолюбивого украинского духа и российских имперских амбиций, которые мы до сих пор наблюдаем на примере войны на востоке. Не случайно слова "мазепинец", как позже "петлюровец" и "бандеровец" в русском сознании стали символами непокорности и украинцев. И сейчас, вместе с декоммунизацией, мы начинаем избавляться имперского наследия, возвращая нашу настоящую историю и наших настоящих героев", - отметила первая заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтаву съедутся поэты из Украины и Швеции

Ролик вышел в серии "Люди эпохи", начатой ​​Украинским институтом национальной памяти.

27 июня (8 июля) 1709 года под Полтавой произошло одно из самых значительных баталий Северной войны (22 февраля 1700 - 10 сентября 1721). В битве сошлись шведские войска Карла XII, которые поддерживал украинский гетман Иван Мазепа, и русская армия Петра I.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали ролик об Иване Мазепе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 24620
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15660
Новый &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 15321
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 12537
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане Просмотров: 11719
История
Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе
Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе
 1 Просмотров: 720
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
Опубликовали рекордную коллекцию старых картин
20
 Просмотров: 1062
Под фонтаном обнаружили церковное кладбище
Под фонтаном обнаружили церковное кладбище Просмотров: 594
Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука
Был лучшим - сегодня вспоминают Дмитрия Тымчука
5
 Просмотров: 306
Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко
Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
7
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
Голосов: 2933
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua