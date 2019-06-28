Создали ролик об Иване Мазепе

В ролике показали важность Мазепы для истории. Фото: "5 канал"

Видеоролик о гетмане Иване Мазепе создал Украинский институт национальной памяти совместно с продакшн Bober studio.

Создали его к 310-летию Полтавской битвы и 380-летию со дня рождения Ивана Мазепы.

Битва состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года между войском короля Швеции Карла XII и казаками с одной стороны и армией московского царя Петра I с другой.

"Противостояние Мазепы и Петра - это экзистенциальное противостояние свободолюбивого украинского духа и российских имперских амбиций, которые мы до сих пор наблюдаем на примере войны на востоке. Не случайно слова "мазепинец", как позже "петлюровец" и "бандеровец" в русском сознании стали символами непокорности и украинцев. И сейчас, вместе с декоммунизацией, мы начинаем избавляться имперского наследия, возвращая нашу настоящую историю и наших настоящих героев", - отметила первая заместитель председателя Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

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Ролик вышел в серии "Люди эпохи", начатой ​​Украинским институтом национальной памяти.

27 июня (8 июля) 1709 года под Полтавой произошло одно из самых значительных баталий Северной войны (22 февраля 1700 - 10 сентября 1721). В битве сошлись шведские войска Карла XII, которые поддерживал украинский гетман Иван Мазепа, и русская армия Петра I.