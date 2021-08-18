Создали реконструкцию короны первого короля Руси

Историки надеются, что возможный Большой герб Украины украсит реальная корона Королевства Русь Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov/

Историк Александр Алферов и архитектор Валерий Мищенко представили оригинальное изображение Короны Руси-Украины. Такую корону носил Даниил Галицкий, коронованный в 1253 году в Дорогочине.

"Корона передавалась по наследству его потомкам вместе с титулом королей и владык Королевства Руси. Это государство, что было наследником Киевской Руси, под давлением российских и советских историков долгое время называлось "Галицко-Волынское княжество". Корона Даниила Галицкого является сакральным памятником Украины. Наравне с гербом, флагом, гетманскими и президентскими клейнодами является символом украинской государственности и исторической тяглости", - написали исследователи в Facebook.

Они рассказали, что изображение короны удалось выделить среди источников, которые не воспринимаются исследователями истории Руси, а именно из таможенных пломб XIII в. В течение года историки исследовали украинские и иностранные древности для создания 3D макета короны, который можно посмотреть ниже. (Возможны проблемы с подгрузкой на слабых устройствах. - Gazeta.ua).

"Отныне вопрос Большого герба с нарисованной над ним мнимой короной становится открытым, - добавляют историки. - Надеемся, что в работе над проектом герба будет задействована реальная корона Королевства Русь".

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7 октября 1253 года в Дорогочине, современная Польша, галицко-волынский князь Данило Романович принял от папского легата титул короля Руси. Церемония состоялась в присутствии послов Римского Папы во главе с легатом Опизо. Ватикан пытался обратить Русь в католицизм. Епископы отказались, но Данило согласился отправить игумена монастыря Святой Горы Григория в Лион. Между Папой Иннокентием IV и Данилой завязалась длительная переписка. Князь пытался получить поддержку в борьбе с монголами. От Папы Данило получил королевскую корону и скипетр. Князь получил титул короля. Но в результате король не получил помощи в борьбе с монголами. Переписку с Папой он прекратил. Новый Папа Александр IV порвал с Русью.