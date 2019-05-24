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пятница, 24 мая 2019 12:51

Создали петицию, которая поможет остановить уничтожение памятников архитектуры

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Создали петицию, которая поможет остановить уничтожение памятников архитектуры
Архитектор призывает подписать петицию. Фото: odessa-life.od.ua

В Украине призывают восстановить образовательно-квалификационный уровень по направлению "Реставрация памятников архитектуры и градостроительства и реконструкция объектов архитектуры".

Подготовка специалистов и магистров по этому направлению была отменена в 2015 году.

Одесский архитектор Анатолий Изотов зарегистрировал электронную петицию о введении специальности "реставратор памятников культурного наследия" на официальном интернет-представительстве президента Украины в разделе "Электронные петиции".

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"С сентября нашими усилиями открывается специализация по реставрации. Но специализация - не специальность. Необходимо расширить образовательный процесс в этом направлении и выдавать специалистам дипломы. Специализация же этого всего и другого не предполагает, а дает только базовые знания. Поэтому я и призываю поставить свою подпись под моей петицией к президенту Украины", - говорит Анатолий Изотов.

Подписать петицию можно по ссылке.

В Одессе во время реставрации старинного дома Руссова нашли послание из прошлого века. Его написали советские реставраторы. Написанное от руки сообщение прочитали работники Укрспецпроекта. Оно датировано маем 1974 года. Письмо было запечатано в бутылке.

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