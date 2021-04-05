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вторник, 06 апреля 2021 01:13

Создали 3D модель обнаруженной в Днепре лодки, затонувшей в XIX в.

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Создали 3D модель обнаруженной в Днепре лодки, затонувшей в XIX в.
Показали внешний вид затонувшей лодки. Фото: sketchfab.com

Исследователи создали 3-мерную модели лодки, которая затонула в Днепре XIX в.

"Пришло время поделиться некоторыми результатами нашей зимней экспедиции. Напомню, что в течение недели на Старом Днепре было обследовано и смоделировано два объекта. Они получили кодирования OD8 и OD9. Более подробно о памятниках мы расскажем в ближайшее время, а пока трехмерная модель судна OD9. Его сфотографировал и смоделировал Александр Куракин, который представляет подводный клуб Navarex", - говорится в сообщении в группе "Хортица-скуба".

Лодку нашли еще в 1970-е годы северо-западнее острова Байда на Старом Днепре в Запорожье.

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Модель можно посмотреть по ссылке.

Подводные археологи возле острова Хортица обнаружили плоскодонный транспорт XIX века и шлюпку времен русско-турецкой войны 1735-1739 годов. Экспедиция под руководством Дмитрия Кобалия продолжалась с 27 февраля по 2 марта в акватории Старого Днепра.

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