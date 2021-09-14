Совершили покушение на премьер-министра

Одна из пуль, попавшая в руку Столыпина, прошла навылет и затем ранила скрипача оркестра Антона Берглера. Последний заявлял, что покушались именно на него, а Столыпина задели случайно Иллюстрация: rg

14 сентября 1911 года в киевском городском театре совершили покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Он умер через четверо суток в хирургической больнице доктора Маковского.

Должность премьер-министра Столыпин занимал с 1906-го. Тогда в империи происходила революция. Кроме проведения знаменитой аграрной реформы политик вел закон о земстве в западных губерниях и содействовал ограничению автономии княжества Финляндского. Инициировал изменения в избирательное законодательство и роспуск второй Государственной думы, обвинив ее деятелей в заговоре против царской семьи.

Его инициативы фактически положили конец революции. После того стал проводником политической реакции. В империи заработала жесткая система военно-полевых судов, которые по упрощенной форме судопроизводства рассматривали дела не только террористов, но и тех, кто просто участвовал в революции. Разгорелось и мощное антиукраинское и антисемитское движение. Украинские политические партии вынуждены были перейти на нелегальное положение. Произошел всплеск русского национализма, распространение движения черносотенцев - сторонников самодержавия. Состоялось закрытие половины украинских газет, части издательств, "Просвит". В 1909 году подписали запрет о преподавании в школах и общении во внеурочное время на украинском языке. Запретили постановки пьес и празднование украинских праздников и годовщин.

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Радикализм Столыпина вызвал возмущение со стороны политических оппонентов. Революционеры открыли на него охоту. Пережил 10 покушений. Понимая, что какое-то из следующих будет успешным, написал завещание с просьбой, чтобы похоронили там, где убьют.

В сентябре 1911 года Столыпин прибыл вместе с императором Николаем II и близкими к нему лицами в Киев. Там должны были открыть памятник императору Александру II, приуроченный к 50 годовщине крестьянской реформы. 14 сентября все пошли в театр на спектакль "Сказка о царе Салтане". Во время антракта к чиновникам приблизился анархист и секретный сотрудник Киевского охранного отделения Дмитрий Богров. Дважды выстрелил в Столыпина из браунинга. Пуля задела печень. По преданию Столыпин присел в кресло и сказал: "Счастлив умереть за царя".

Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре. Богрова казнили 23 сентября на Лысой горе. Ни одна политическая партия, даже после свержения самодержавия, не взяла на себя ответственность за убийство. За свою деятельность Столыпин получил репутацию украинофоба и русификатора.

5 марта 1907 года начала работу вторая Государственная дума Российской империи. Украинские губернии представляли 102 депутата. Думы созвали в период революции 1905-1907 годов. Они стали первыми в истории империи представительными органами власти. Имели законодательные полномочия - были нижней палатой парламента. Первая Государственная дума просуществовала с 10 мая по 9 июля 1906-го. Ее распустили из-за слишком радикальных требований, в частности за попытки отменить частное землевладение и за борьбу с правительством вместо разработки законов. От второй думы ожидали большей лояльности. Со 102 депутатов украинцев второй думы лишь 47 сформировали украинскую парламентскую группу, которую назвали Трудовой громадой. В нее вошли общественный деятель Василий Хвист, историк Василий Вовк-Карачевский, сельский фельдшер Семен Нечитайло. Депутаты требовали демократических прав и свобод, амнистии политическим заключенным, однако вместе с этим ставили радикальный вопрос о предоставлении Украине автономии в пределах империи. Важным стал вопрос украинского образования в Украине, проблемы с которым существовали даже после отмены антиукраинского Эмского указа. Депутаты отмечали необходимость преподавания украинского языка в школах, выступали за создание кафедр украинского языка, литературы и истории при Киевском, Харьковском и Одесском университетах, в учительских семинариях.