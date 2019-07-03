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среда, 03 июля 2019 14:59

Сочетали немыслимое: как питались богачи в древности
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Как питались богачи в эпоху Средневековья. Фрагменты из миниатюр.
Фото: facebook.com/SymbolonCenter
Как питались богачи в эпоху Средневековья. Фрагменты из миниатюр.
Как питались богачи в эпоху Средневековья. Фрагменты из миниатюр.
Как питались богачи в эпоху Средневековья.
Современная реконструкция запекания "кокентрис"

Авторитет аристократа в эпоху Средневековья определялся не только мужеством на поле битвы, титулом, большим замком, золотом в кошельке. Важным считалось и умение принимать гостей за столом родового имения. Рядом с застольным этикетом не последнюю роль играла и сама кухня. Средневековые повара изобрели блюда, которые могли не только накормить высокого гостя, но развлечь, удивить, а порой и шокировать или вызвать отвращение.

Состоятельные горожане, феодалы, короли устраивали пышные пиры со сменой 4-5 блюд. Между каждой сменой гостей ждали "entremets" - закуски из цветного желе или засахаренных фруктов и орехов. Также подавали кашу из пшеницы, молока, яиц, корицы, шафрана, сахара и апельсиновой воды - фрументи. Иногда объедки каши отдавали крестьянам, пишет Центр средневековых и раннемодерных студий.

К большим праздникам повара готовили особые закуски, назывались они "sotelties" - тонкости. Кулинарная книга для женщин 1393-го "Le Menagier" описывает целую систему "тонкостей". Традиционной рождественской едой считали голову кабана. Автор книги советует красить половину головы в золотой цвет с помощью желтка, муки и шафрана. Другую половину - в серебряный с помощью белка, цветов петрушки и муки. На "золотую" голову наносили золотой лист.

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Популярным блюдом считали запеченного лебедя в соусе "шодон". Соус готовили из сварных внутренностей птицы к которым добавляли соль, хлеб, имбирь, калган. Все блюдо красили кровью. Смесь подогревали в горшке с добавлением уксуса.

Не менее престижным блюдом считали "кокентрис". Оно отвечало тогдашнему увлечению гибридами. Голову молодого поросенка сшивали нитками с курицей или индюком. Хорошо обжаривали на костре и красили в "золото" с помощью желтков.

Ужасным для современного человека блюдом считают "вивьенду" - для ее приготовления использовали птицу. Обскубывали и обжаривали так, чтобы она оставалась живой до появления корочки. Тогда подавали на стол. Когда гость пытался разрезать птицу она внезапно "оживала" шумела, бегая по столу. Также птиц запекали в пироге. Они разлетались когда блюдо разрезали.

Зафиксированы случаи приготовления несъедобных блюд. В 1477-м граф де Фуа, Гастон IV поразил гостей блюдом сделанным из воска и роз. Также не гнушались аристократы и миногами в остром соусе и жареными котами.

"Если врач у дома пациента увидит камень, то непременно должен его перевернуть. И если найдет под ним живое существо — муравья, червяка или что-нибудь другое, то может быть уверен, что его пациент вылечится", — написано в средневековом пособии по медицине "Целитель", которое появилось в ХІІІ в. в Англии.

В нем же утверждается, что фактически любую болезнь можно вылечить, подвесив человека вверх ногами.

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