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вторник, 02 февраля 2021 18:48

Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад
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Взлет голливудского кинематографа 1930-1940 годов оставил после себя много культовых личностей, которые вошли в историю.

Главным залогом успеха тогда была сексуальность, красота и гламур.

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Самые известные актрисы того времени были воплощением всех этих качеств. И даже до сих пор, они остаются эталоном красоты.

Gazeta.ua подготовила подборку культовых актрис прошлого века и предлагает читателям ее пересмотреть.

Американская актриса Вероника Лейк. Впервые появилась на экранах в 1939 году в картине Sorority House. Настоящим прорывом для Вероники стала роль в фильме "Мне нужны крылья", 1941-й. Особой украшением женщины была ее прическа, которую позже стали называть "игра в прятки".
Фото: pinterest.com
Лоретта Янг - актриса, которая была воплощением элегантности и красоты. За четверть века женщина снялась в более чем 100 фильмах. Лоретта играла роли в картинах самых известных в то время режиссеров: Фрэнк Капра, Сесил Б. Демиль, Джон Форд и Орсон Уэллс. Самые известные фильмы с ее участием: "Дочь фермера", "Жена епископа".
Лауреат 3 премии "Оскар", 4 премий "Золотой глобус", 2 наград "Эмми", премии Британской киноакадемии BAFTA Ингрид Бергман. Актриса играла роли шведской, английском, немецком, итальянском и французском языках. Она снималась в США и Европе. Наиболее известными стали фильмы "Интермеццо", "Касабланка", "Газовый свет". Женщина занимает 4 место в рейтинге 100 величайших звезд кино.
Американская актриса и танцовщица Дженнифер Роджерс (настоящее имя Вирджиния Кэтрин Макмет). В 1941 году получила премию "Оскар". Популярной стала после выступлений с актером кино и танцовщиком Фред Астер. Первые роли Дженнифер получила в 3-х короткометражных фильмах, а уже через год подписала контракт с Paramount Pictures. Но настоящий успех пришел к актрисе после роли в фильме-мюзикле "42-я улица" в 1933 году.
Энн Шеридан начала свою карьеру в 19 лет, когда училась в колледже. Сестра актрисы прислала фото Энн в Paramount Pictures. Девушка понравилась продюсерам и ее пригласили в Голливуд. Ради кино ей пришлось бросить учебу. Впоследствии она подписала контракт с Warner Bros. Последней большой ее ролью стала Кэтрин Гейтс в фильме "Солдат в юбке", 1949-й. Известно, что звезда 4 раза выходила замуж. Она умерла от рака печени в 51 год.

В послевоенные 1950 года женщины начали искать возможность украсить себя чем-то более привлекательным. Тогда популярной стала платье с силуэтом юбки-колокола, что одевали, чтобы приблизить фигуру к модным стандартам.

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