Соблазнительные и знаменитые - какими были актрисы 90 лет назад

Взлет голливудского кинематографа 1930-1940 годов оставил после себя много культовых личностей, которые вошли в историю.

Главным залогом успеха тогда была сексуальность, красота и гламур.

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Самые известные актрисы того времени были воплощением всех этих качеств. И даже до сих пор, они остаются эталоном красоты.

Gazeta.ua подготовила подборку культовых актрис прошлого века и предлагает читателям ее пересмотреть.

Фото: pinterest.com

В послевоенные 1950 года женщины начали искать возможность украсить себя чем-то более привлекательным. Тогда популярной стала платье с силуэтом юбки-колокола, что одевали, чтобы приблизить фигуру к модным стандартам.