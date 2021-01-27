Снесли последний памятник Ленину

Неизвестные снесли последний в Украине, за исключением оккупированных территорий, памятник Владимиру Ленину. Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.

О событии в Facebook сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

"Также рядом, в селе Холмске Арцизского района, было обнаружено бюст коммунистического идеолога Маркса. Но выяснилось, что местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации стали называть Маркса болгарским поэтом Христо Ботевом. И от такой неслыханной лжи у него отпал нос", - добавил Стерненко.

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21 января 1924-го в Горках, под Москвой, умер Владимир Ульянов, Ленин, - архитектор большевистского переворота и 1-й лидер СССР. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг в возрасте 54 лет.

В начале 1890-х Ленин оставил юридическую карьеру в Российской империи, чтобы посвятить себя изучению марксизма и подпитывать революционную активность среди русских рабочих.