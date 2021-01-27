Снесли последний памятник Ленину

 
Ексклюзивы
1/5
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 45
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 432
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1143
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2277
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 954
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1737
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1737
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
10
15
20
7
20
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
Как люди ходили поклоняться &quot;Царице Карпат&quot; - раритетные фото
Как люди ходили поклоняться "Царице Карпат" - раритетные фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Как развлекались европейцы в начале ХХ века - фото
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Небесная сотня: погиб первый участник Революции достоинства
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Видео
Все видео
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
Показали проект необычной синагоги в Бабьем Яру
В лесу обнаружили архив повстанцев
В лесу обнаружили архив повстанцев
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Историки развенчали мифы о русской Одессе
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Показали сокровища из хранилищ старейшего музея страны
Интервью
1/5
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 90
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 351
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 432
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 468
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1737
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1341
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 12:47

Снесли последний памятник Ленину

  Комментировать

Неизвестные снесли последний в Украине, за исключением оккупированных территорий, памятник Владимиру Ленину. Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.

О событии в Facebook сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

"Также рядом, в селе Холмске Арцизского района, было обнаружено бюст коммунистического идеолога Маркса. Но выяснилось, что местные жители после вступления в силу закона о декоммунизации стали называть Маркса болгарским поэтом Христо Ботевом. И от такой неслыханной лжи у него отпал нос", - добавил Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На месте советского мемориала обустроят музей

Автор: facebook.com/sternenko/
  Снесли последний памятник Ленину в Украине
Снесли последний памятник Ленину в Украине

21 января 1924-го в Горках, под Москвой, умер Владимир Ульянов, Ленин, - архитектор большевистского переворота и 1-й лидер СССР. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг в возрасте 54 лет.

В начале 1890-х Ленин оставил юридическую карьеру в Российской империи, чтобы посвятить себя изучению марксизма и подпитывать революционную активность среди русских рабочих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снесли последний памятник Ленину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Ввели новую военную награду

Космонавты сгорели в ракете

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 34857
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 19953
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 19350
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 14779
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 11430
История
Возле аэропорта нашли статуи женщины и ее служанки
Возле аэропорта нашли статуи женщины и ее служанки Просмотров: 126
Ввели новую военную награду
Ввели новую военную награду
 Просмотров: 189
Космонавты сгорели в ракете
Космонавты сгорели в ракете
 Просмотров: 2196
Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы
Домашние побои и несчастные случаи - почти половина похороненных в Средневековье имела переломы Просмотров: 621
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
6
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1233
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть