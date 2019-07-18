Снесли памятник Жукову

В Яготине Киевской области снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Демонтаж провели законно. Документы собирали больше года.
"В Яготине демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий", - написал в Facebook председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков.
"В Яготине демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий", - написал в Facebook председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков.
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К правоохранителям Харькова из-за восстановление памятника советскому маршалу Жукову обратился Украинский институт национальной памяти. "Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019-го памятника Георгию Жукову".
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