Снесли памятник Жукову

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К правоохранителям Харькова из-за восстановление памятника советскому маршалу Жукову обратился Украинский институт национальной памяти. "Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019-го памятника Георгию Жукову".

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