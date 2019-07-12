Памятник Жукову: Институт нацпамяти обратился в прокуратуру

В Харькове мэр города восстановил памятник Жукову. Фото: Ракурс

К правоохранителям Харькова через восстановление памятника советскому маршалу Жукову обратился Украинский институт национальной памяти.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019-го памятника Георгию Жукову", - сообщила пресс-служба института.

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Там добавили, что просят возбудить уголовное производство и обеспечить расследование и привлечение виновных к ответственности.

В Институте Генеральную прокуратуру просят обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету об обязательствах демонтировать памятник. Потому что он символ коммунистического тоталитарного режима.

В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Кат". Однако позже мэр Харькова Геннадий Кернес вернул памятник на место. По его словам, в партии чтят память маршала Жукова. Кернес добавил, что если памятник снесут, то его восстановят снова.