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четверг, 24 июня 2021 01:13

Снесли памятник советскому деятелю

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Снесли памятник советскому деятелю
На Полтавщине снесли памятник Свердлову. Фото: poltava.to

Памятник коммунистическом деятелю Якову Свердлову снесли в селе Калиновка Семеновского поселкового совета Полтавской области.

Сносом занялся Калиновский старостат после обращения на горячую правительственную линию сотрудников Института нацпамяти и активистов ОО "Рассвет", сообщает poltava.to.

В прошлом году демонтировали бюст Свердлову в селе Барановка Шишацкой ОТО. Это был последний памятник Якову Свердлову на Полтавщине.

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"Яков Свердлв был председателем Всероссийского ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Присутствие коммунистической символики в публичном пространстве является пропагандой коммунистического режима. Поэтому, этот памятник местная власть должна была демонтировать еще в 2016 согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики", - сказал региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.

Чиновники Харьковского городского совета предприняли попытку вернуть в холл здания барельеф с изображением ордена Ленина. Активисты ОО "Рассвет" отреагировали на это событие и обратились в полицию.

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