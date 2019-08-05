Словно уснули - обнаружили древнее захоронение мужчины и девочки

Автор: dailysabah.com Нашли скелеты отца с дочерью, которым 5 тыс. лет

В Турции нашли скелеты, возраст которых достигает 5 тыс. лет.

"В поселке Кюллюоба турецкой провинции Эскишехир были найдены 2 скелета - один, вероятно, 13-летней девушки, второй - мужчины лет 30", - говорится в сообщении руководителя раскопок Мурата Тюрктеки.

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Исследователи считают, что оба родственника погибли вместе, поэтому их похоронили в общем саркофаге около 3 тыс. до н.э., сообщает Daily Sabah.

Раскопки в поселке раннего бронзового века (II тыс. до н.э) в провинции Эскишехир проводятся с 1996-го.

Археологи проводят раскопки в могильнике ханаанских воинов неподалеку Сидона, Ливан. Его открыли еще в XIX в. исследователи Британского музея. В течение десятилетий там нашли 171 древнее захоронение. Недавно обнаружили остатки двух взрослых мужчин. Считают, что они принадлежали к высшим слоям общества.