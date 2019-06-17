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понедельник, 17 июня 2019 18:22

Скорпион, который рос до 2 метров - шахтеры наткнулись на уникальное существо

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Автор: charter97.org
  В Беларуси выкопали скорпиона времен палеозойской эры
В Беларуси выкопали скорпиона времен палеозойской эры
Работники Краснослободского рудника в Беларуси на куске извлеченном из шахты заметили необычный рисунок - остатки древнего ракоскорпиона.

Ученые оценивают возраст таких находок в 350-360 млн лет. Считается, что ракоскорпионы могли достигать 2 м. и были самыми большими членистоногими, которые существовали на Земле. Их вытеснили с водной стихии крупные хищники - рыбы. На суше потомками ракоскорпионов стали пауки и скорпионы, сообщает Belta.

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По утверждению главного геолога ОАО "Беларуськалий" Алексея Клабука когда-то на этом участке находилось древнее море. Ракоскорпион попал в осадочные отложения глинистых частиц. Сюда не попадал кислород и другие газы. Именно так он сохранился на миллионы лет.

Растения не смогли бы наполнить атмосферу Земли кислородом, если бы не симбиоз с грибами, которые обеспечивали их фосфором и другими минералами в течение сотен миллионов лет.

Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Philosophical Transactions B.

Достаточно кислорода в воздухе стало накапливаться только после появления растений суши - 500-400 млн лет назад.

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