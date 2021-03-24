Силовики выгнали монахов из монастыря

Сейчас Николаевский Мукачевский монастырь является действующим женским монастырем УПЦ МП Фото: osbm.org.ua

24 марта 1947 года войска МВД УССР окружили и захватили монастырь ордена василиан на Чернечьей горе возле Мукачева. Началась ликвидация Украинской греко-католической церкви Закарпатья.

Решение о наступлении на местную церковь приняли после оккупации края, в 1946-47 годах. Чекисты имели опыт борьбы с ней в Галичине. Еще в 1945-м арестовали предстоятеля Иосифа Слипого и многих священников. А 10 марта 1946 года провели Львовский церковный псевдособор, на котором приняли решение об отмене Брестской унии, ликвидации УГКЦ и присоединения ее к РПЦ.

Утром в монастырь на Чернечьей горе ворвалось 40 вооруженных мужчин в милицейской форме. Говорили, что ищут "бандеровцев" внутри. Настоятеля монашеского ордена отца Антония Мондика и игумена монастыря отца Ивана Сатмария забрали на допросы и продержали до вечера. Брат Георгий Федак вспоминал, что после того настоятель собрал всех в трапезной.

"Отцы и братья!, - говорил настоятель. - Я бы Вам это мог дать сделать под послушанием. Но каждый из Вас имеет свободную совесть. Придут из правительства, из Мукачево, забрать от нас монастырь и будут Вас заставлять подписывать православие". Эти уполномоченные в сопровождении милиции все же пришли и зачитали протокол. Суть протокола была такова: если мы подпишем переход на православие, то оставят нас здесь жить и оставят нам монастырь со всем имуществом, которое ему принадлежало. Нас было 33 монахов. Ни один не подписался"

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Монахам дали час, чтобы покинуть монастырь. Позволили взять с собой еду, ложку, тарелку и подушку. Незаметно для милиции им удалось вынести монастырские деньги и некоторые ценности - их спрятали в сапоги. Не было в монастыре и иконы Богородицы, которую считали чудотворной. Ее удалось подменить копией, а оригинал передать на хранение семье одного из братьев.

В конце концов всех монахов перевезли в небольшой монастырь в селе Имстичево, где для них не было места, затем в Сибирь. Сам монастырь василиян передали представителям Русской православной церкви. Он стал Николаевским женским монастырем, а первой настоятельницей стала игумения Параскева. Библиотеку и архив - более 6 тыс. книг и рукописей, перевезли в университетскую библиотеки в Ужгороде и в областной архив Закарпатья.

После захвата монастыря и ликвидации других, епископ УГКЦ Теодор Ромжа послал протестное письмо в Верховный Совет СССР, но оно осталось без ответа. Деятельность епископа Теодора вызвала недовольство первого секретаря ЦК КПУ Никиты Хрущева. Он даже просил у Сталина и Абакумова разрешения на убийство священника. 27 октября 1947 года чекисты устроили аварию, но епископ уцелел, но попал в больницу где вскоре умер. Диверсант Павел Судоплатов утверждал, что его отравили.

Представители ордена Василиан пытались вернуть монастырь с начала 1990-х, но безрезультатно. Через 15 лет им выделили землю под новый монастырь святого Николая, который освятили в 2009 году.

8 марта 1946 в соборе Св. Юра во Львове начался контролируемый Кремлем Львовский униатский церковный собор. На нем под давлением коммунистического режима приняли решение о ликвидации Брестской церковной унии, разрыва с УГКЦ с Ватиканом и объединение с Русской православной церковью. Председателем собора назначили Гавриила Костельника. Во Львовском соборе приняли участие 216 представителей местного духовенства и делегация Московской патриархии. Они единодушно отменили Брестскую унию 1596. Греко-католическая церковь ушла в подполье. Ее имущество передали РПЦ.