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понедельник, 14 сентября 2020 08:21

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

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Сикорский поднял в воздух первый вертолет
Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США Фото: © Igor I. Sikorsky Historical Archives

В США авиаконструктор Игорь Сикорский 14 сентября 1939-го поднял в воздух свой первый вертолет VS-300. Его машинами стали пользоваться президенты США. Для них построили площадку на территории Белого дома.

Идея создания вертолета возникла еще в XV веке. Тогда Леонардо да Винчи разработал идею машины, которая передвигалась бы с помощью двух винтов, имела вертикальные взлет и посадку. Он первый соединил два греческих слова - спираль/винт и крыло - чтобы образовать название "вертолет". А в 1861 году французский изобретатель господин де Амекоурт ввел лексему "вертолет", назвав так представленную им маленькую модель электрического вертолета.

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Vought-Sikorsky VS-300 - первый опытный вертолет фирмы конструктора Игоря Сикорского. Полет осуществлялся на привязи в нескольких метрах от земли.

После переработки и ремонт в мае 1940-го Сикорский впервые поднялся в воздух без привязи. Всего за время испытаний VS-300 провели 18 крупных переделок машины, несколько сотен мелких изменений, ряд серьезных ремонтов после аварий.

Власти США поддержали разработку вертолета и выделили средства на разработку проекта. Вертолет Сикорского S-58 считается лучшим из первого поколения. Он был одним из мировых лидеров проектировании и производстве вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд.

Почти 90% всех вертолетов построены по конструкциями украинца. Свои вертолеты впервые испытывал сам.

Свой первый полет выполнил самолет "Кудашов-1" в Киеве 23 мая 1910 года. Его построил профессор Киевского политехнического института Александр Кудашов. Это был биплан с дерева длиной 10 м. Было размах крыльев 9 м и вес 420 кг. Он пролетел несколько десятков метров и совершил посадку.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
сентября

Сикорский поднял в воздух первый вертолет

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