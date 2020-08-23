Сгорела церковь XVIII века

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 450
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 135
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Просмотров: 135
Независимость - это свобода каждого человека
Независимость - это свобода каждого человека
Просмотров: 90
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 261
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 648
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 108
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 270
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 198
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 396
Фото
Все фото
6
10
21
12
5
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Нашли старинную бутылку с жалобами украинцев на власть
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Составили топ-10 уничтоженных сооружений Киева
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Видео
Все видео
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Правительство УНР передало полномочия президенту Украины
Крестьяне подняли восстание
Крестьяне подняли восстание
Преображение Господнее: как правильно провести день
Преображение Господнее: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Интервью
1/5
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 1557
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6282
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2178
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2583
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1575
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 279
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
понедельник, 24 августа 2020 01:13

Сгорела церковь XVIII века

  Комментировать
Сгорела церковь XVIII века
В Житомирской области сгорела церковь. Фото: ГСЧС

В с. Соловеевка Брусиловского района Житомирской обл. сгорела деревянная церковь Святителя Николая 1789 года.

"20 августа в 12.29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. Сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям", - говорится в сообщении ГСЧС.

Тушение осложняло отсутствие в селе источника воды. Пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горел храм, построен во времена Мазепы

Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

В католическом костеле в г. Малин Житомирской обл. стался пожар. Работник храма пытался потушить пожар огнетушителем. У него это не получалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сгорела церковь XVIII века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 33256
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 29691
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 1 Просмотров: 8829
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским &quot;Днепр&quot; – мэр Филатов
Молю Бога, чтобы не возродили уничтоженный Коломойским "Днепр" – мэр Филатов Просмотров: 6651
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета
 Просмотров: 6444
История
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
Независимость - это возможность избежать голода и потерь на войне
 Просмотров: 135
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
Мифы и история - назвали 11 фактов о флаге Украины
 Просмотров: 711
С гетмана Мазепы сняли анафему
С гетмана Мазепы сняли анафему
 Просмотров: 855
"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса
"Балтийский путь" внесли в Книгу рекордов Гиннеса
 1 Просмотров: 351
Средневековое захоронение приняли за братскую могилу Второй мировой
Средневековое захоронение приняли за братскую могилу Второй мировой Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский
4
Будьте серьезнее, иначе произойдет как в Италии - Зеленский обратился к украинцам
3
Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
2
Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию
2
В КНР одобрили испытания вакцины от коронавируса на основе клеток насекомых
Голосов: 2772
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua