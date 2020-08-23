Сгорела церковь XVIII века

В Житомирской области сгорела церковь. Фото: ГСЧС

В с. Соловеевка Брусиловского района Житомирской обл. сгорела деревянная церковь Святителя Николая 1789 года.

"20 августа в 12.29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. Сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям", - говорится в сообщении ГСЧС.

Тушение осложняло отсутствие в селе источника воды. Пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.

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Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

В католическом костеле в г. Малин Житомирской обл. стался пожар. Работник храма пытался потушить пожар огнетушителем. У него это не получалось.