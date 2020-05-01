Шевченко выкупили с помощью лотереи

Тарас Шевченко среди друзей Фото: blitz.if.ua

В Царском Селе под Петербургом 4 мая 1838-го состоялась лотерея между членами царской семьи и приглашенными вельможами. Разыграли портрет воспитателя наследника российского престола Василия Жуковского. На вырученные деньги выкупили из крепостничества художника и поэта Тараса Шевченко.

Сын крепостных Тарас Шевченко учился живописи у местных дьяков и художников. Господин - Павел Энгельгардт отдал парня в науку к петербургскому живописца Василию Ширяеву. Летом 1836 его заметил художник Иван Сошенко. Восхищается талантом крепостного и решает помочь ему. Знакомит Тараса с земляками - писателем Евгением Гребинкой, художником Аполлоном Мокрицким, профессором Василием Григорьевичем. Профессор занимает высокую должность в Петербургской Академии художеств. Уговаривает Тараса подать рисунки в Общество поощрения художников. Их высоко оценивают, но крепостные не могут учиться в высших учебных заведениях.

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Художник Карл Брюллов хвалит рисунки и стихи Шевченко и предлагает стать учеником, хочет выкупить его. Господин Энгельгардт называет цену выкупа за Тараса - 2500 руб. Это в пять раз превышает цену квалифицированного крепостного. В то время эта сумма эквивалентна 45 кг чистого серебра. Воспитатель наследника престола цесаревича Александра попросил Брюллова написать с него портрет, с целью разыграть его в частной лотерее среди членов царской семьи. Лотерейные билеты по 300-400 руб. купили императрица, царевны, наследник престола - будущий император Александр Николаевич. Портрет Жуковского разыграли. Выигрыш достался царицы Александре Федоровне.

От царской семьи получили 1000 руб. Этих денег было недостаточно для выкупа Шевченко. Брюллов, Жуковский, Венецианов и Юлия Баранова начали сбор средств в складчину среди друзей Шевченка. Отпускную Шевченку вручает Василий Жуковский через три дня после лотереи. Через месяц он становится учеником Петербургской академии искусств.

На набережной реки в Москве 10 июня 1964-го открыли бронзовый памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко (1814-1861).