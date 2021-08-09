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Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

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Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности
Сына супругов Уолш - Адама искали по всей Америке тысячи добровольцив.Фото: https://filmdaily.co

Голливудские детективы 10 августа 1981-го нашли часть тела пропавшего две недели назад 6-летнего Адама Уолша. Исчезновении и убийстве мальчика помогло запустить множество инициатив, которые помогли ускорить распространение информации при исчезновении ребенка во всем мире.

27 июля утром Реве Уолш с сыном Адамом поехали за покупками в торговый центр Hollywood, на побережье Флориды. Оставленный на несколько минут мальчик исчез. Его искали все охранники торгового центра и присоединилась полиция.

Уолш объявляют награду в $100 тыс. на наше время это $285 тыс. за информацию о местонахождении единственного сына. Напечатали более 150 тыс. листовок с изображением лица Адама, и расклеивают по всему штату. Сотни добровольцев обыскивают мусорные контейнеры и заброшенные дома на окраине.

Когда за дело взялась полиция, то объявили первым подозреваемым отца Адама - Джона Уолша. Однако тот имел неоспоримое алиби. В Федеральном бюро расследований заявили, что агентство не будет участвовать, если не будут представлены доказательства того, что ребенка действительно похитили. Семья сосредоточила свое внимание на том, чтобы дело Адама получила широкую огласку. Каждый день давали пресс-конференции и интервью, обращались по радио к возможным похитителям с мольбами, просили общественность сообщить любую информацию об их пропавшего сына.

Отрубленную голову Адама нашли двое рыбаков в дренажном канале в 190 км от торгового центра, где он исчез. Его, вероятно, задушили в день похищения. Другая часть тела Адама так и не была обнаружена. Полиция и ФБР приступили к тщательному расследованию. Два года не было ни одной зацепки. Лишь 21 октября 1983-го один из преступников то на допросе признался в убийстве шестилетнего мальчика. Полиция возобновила расследование, дело снова вызвала резонанс в обществе.

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Гомосексуалист Оттис Тул вместе с другом в 80-х путешествовали по штатам Америки и убивали людей. За один год они убили 97 человек, их жертвами были автостопщики, эмигранты и проститутки. Иногда они ели тела убитых. В 1982-м их арестовали и пожизненно посадили. Оттис Тул заявил, что он забрал Адама со стоянки центра, заманив его игрушками и конфетами.

Словам серийного убийцы сначала не поверили, ведь он никогда не трогал детей. Думали, хочет привлечь к себе внимание прессы. Свидетелей из торгового центра подвергли гипнозу. Двое из них, независимо друг от друга вспомнили, что видели мальчика в белом автомобиле с каким-то мужчиной. Когда Адам запаниковал, Тул задушил его ремнем безопасности. Изнасиловал и отрезал голову мачете. Тело выбросил в старый холодильник на свалке, а голову в канаву через несколько дней после убийства. Полицейское расследование было непрофессиональным. Автомобиль нашли, однако доказательства потеряли. Доказательств дела было недостаточно. В сентябре 1996-го Тул умер в тюрьме от цирроза печени.

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Супруги Уолш основали Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей. Джон Уолш выступил в Конгрессе и уговорил политиков принять закон о пропавших без вести детей и создать национальную базу данных с информацией о таких детях. Президент Джордж Буш подписал "Закон Адама Уолша о защите и безопасности детей". Он заставляет сексуальных преступников на свободе пожизненно докладывать полиции о своем новом местонахождении. В торговых точках по всей стране ввели "Код Адама". Если ребенок исчезает на территории заведения - все работники немедленно мобилизуются для ее поисков. У супругов после смерти Адама родились трое детей.

Американского мальчика Чарльза Линдберга младшего 1 марта 1932-го похитили из имения родителей недалеко от Нью-Йорка. Преступников искали 3 года.

12 мая труп Чарльза-младшего нашли в лесу в 6 км от дома. Мальчик умер от сильного удара по голове еще в ночь похищения. Линдберги отдали дом на благотворительность и переехали. Убийцей был столяр Бруно Гауптан, родом из Германии. Его казнили на электрическом стуле 3 апреля 1936-го.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
августа

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

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