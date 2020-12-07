Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов

Фото: Arkeologerna.com

В шведском Виггбюхольме на раскопках нашли монеты из серебра, браслеты и ожерелья.

Археологи начали раскопки на месте поселения викингов, сообщает Arkeologerna.com.

Клад с серебряными ценностями был спрятан под деревянным полом в средневековом здании. Монеты в льняном мешочке и украшения положили в керамический горшок. Нашли 8 шейных колец, нарукавные кольца, жемчужины, кольцо, и монетные подвески. Непонятно, почему люди спрятали эти вещи.

"Распространено мнение, что люди прятали сокровища в тяжелые и неспокойные времена. Нам еще предстоит выяснить, так ли это в данном случае", - говорит археолог Джон Гамильтон.

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В горшке были арабские, английские, богемские и баварские монеты. Это свидетельствует об активной торговле в древности. Также нашли амулеты, стрелы и другие ценные предметы.

Археологи наткнулись на ценные для науки артефакты в Альпийских горах. Стоянку древних людей обнажил тающий ледник. На нем нашли веревку возрастом 6 тыс. лет, деревянную фигурку и шнурованные ботинки.