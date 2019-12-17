Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

17 декабря памяти святой Варвары Илиопольскои. Варварин день считался "бабьим" праздником.

Варвара жила в конце III - начале IV веков в Финикии - теперь территория Ливана. Тайно приняла христианство. Узнав об этом, отец рассердился. Приказал пытать, а потом сам срубил ей голову.

Церковь считает Варвару - заместителем женщин. Ее просят защитить от несправедливого мужа, а беременные молятся о здоровье для себя и малыша.

Древние считали, что с этого дня растет световой день. Начинали убирать дома и готовиться к Новому году. Делали пряники и леденцы, которые дарили детям на День святого Николая.

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Нельзя в этот день стирать, белить, месить глину. Разрешалось заниматься рукоделием. Но сначала надо прочитать молитву: "Варвара пришла, все под запрет взяла. Только шить и вязать позволила, когда я слово Божие говорила" и три раза сказать "Отче наш".

Можно было приготовить вареники с творогом или маком. Ими угощают семью и случайных гостей. Только случайных, так как нельзя приглашать никого к себе в дом.

Чтобы узнать свою судьбу, девушка может сорвать веточку вишни и поставить ее в воду. Если к Рождеству она распустилась, то в ее доме поселится удача и счастье. Если нет, то стоит ждать болезней и неприятностей.

Чтобы узнать пол будущего ребенка, мама или бабушка беременной должны налепить много вареников и только в один положить сахар, а еще в один - перец. Беременная говорит: "Перчик попался - сынок достался, ком сахара - будет у меня дочь". Если первым попался вареник с сахаром - будет дочь, если с перцем - сын.

Сегодня чествуют преподобного Савву, отца зимнего Николая. Савва исцелял молитвами и творил. В этот день на улице усиливается мороз. Именины 18 декабря празднуют Геннадий, Захар, Илья, Сергей