Сегодня Сретение: как украинцы проводили день

В давней Украине сретение называли "зимобор" или "громовище"

Сегодня украинцы отмечают Сретение Господне.

История праздника началась после Эфесского церковного собора в Византии в 431 году. Считается одним из 12 главных православных праздников.

По легенде на 40-й день после рождения Иисуса Христа, по ветхозаветным законам, Мария и Иосиф принесли младенца в иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там их встретил мудрый старец Симеон, который ждал встречи с Господом. Мужчина-праведник получил от Святого Духа предсказание, что сможет умереть лишь тогда, когда увидит Иисуса Христа. Так и произошло. Перед смертью он сообщил, что младенец на руках Марии, призван к "служению спасения людей". Второй особой, встретившей Иисуса в храме была пророчица Анна. Она и разнесла о новорожденном славу в Иерусалиме.

Главными обычаями праздника из покон веков были освящение свечей и воды. Посвященные свечи раздают прихожанам, которые должны сохранять их в течение года. Люди клали их на покутье или заплетали в дидухи. По народным верованиям они способны оберегать дом от непогоды, поэтому их называли "громичными". Посвященную воду использовали для лечения ран и болезней, снимали злые чары, кропили чумаков перед походом и воинов перед боем.

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В этот праздник нельзя пропускать службу в храме, стоит помолиться и поставить свечку, которую следует забрать с собой и беречь. Запрещен и тяжелый физический труд, кроме того, что делается на помощь другим людям. Нельзя ругаться и ссориться. Также нельзя класть деньги на кухонный стол - это может отпугнуть финансовую удачу. Ранее на Сретение пекли блины. Они символизировали солнце и приход весны.

Сегодня встречается зима с весной. Также в народе верили, какой будет погода на сретение, такой будет и весна.

В этот день украинцы гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор, если утром ее заполняла роса - к урожаю, если нет - неурожаю.

В прошлом году в Терешковской школе на Черкасщине отпраздновали Сретение и провели благотворительную ярмарку. За несколько часов украинцы собрали около 20 тыс. гривен на лечение тяжелобольного 2-летнего Максима Ткаченко.