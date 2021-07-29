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пятница, 30 июля 2021 07:15

Сегодня годовщина освобождения Авдеевки - как из города выбили оккупантов

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30 июля 2014 года украинские войска освободили от оккупантов Авдеевку Покровского района Донецкой области.

Российские оккупанты контролировали город с апреля 2014 года. С ними были местные наемники, затем прибыла группировка Игоря Гиркина.

"Пришли реально озлобленные боевики. Они могли беспощадно, кого считали необходимым, хватать и вести на строительство своих укрепительных зон. После освобождения города на их блокпосту нашли тело убитого неизвестного гражданина, то есть это был пленник", - вспоминал руководитель организации "Защитники Донетчины" Владимир Гульчевський.

Автор: "24 канал"
  Освобождение Авдеевки от оккупантов началось 28 июля
Освобождение Авдеевки от оккупантов началось 28 июля

Позиции вокруг Авдеевки позволяли контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, южные окраины Горловки и скоростную трассу "Донецк-Горловка". Здесь работал Авдеевский коксохимический завод, один из крупнейших в Европе.

В освобождении города принимали участие военнослужащие второй батальонно-тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и бойцы "Правого сектора".

"28 июля в первой половине дня состоялось совещание, после чего мы отправились в направлении Авдеевки. Наша группа обошла врага и атаковала его со стороны объездной, вышла на блокпост в районе девятиэтажки, - говорит заместитель командира пятой механизированной роты Кирилл Недря. - Сбили блокпосты, вышли на рубеж вблизи развлекательного комплекса "Царская охота" и закрепились. На следующий день, 29 июля, подошло подкрепление с нашей 93-й бригады и бойцы "Правого сектора", вместе с которыми полностью освободили город. Большую роль в этой операции сыграл фарт, удача. Враг успокоился и расслабился, решив, что все уже закончилось. Но тут в атаку пошли мы, и неожиданно выбили противника. Следует отметить, что хотя боевики и вели плотный огонь, а некоторые БМП получили по две гранаты из РПГ, обошлось без потерь".

Автор: vchasnoua.com
  К вечеру 30 июля город зачистили
К вечеру 30 июля город зачистили

Зачистка города началась вечером 29 июля. Бойцы ВСУ дошли до центра города, заняли исполком и милицию. К концу 30 июля зачистку успешно завершили. Освободить город украинском военным удалось без серьезного сопротивления.

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После освобождения Авдеевки оккупанты переключили внимание на Донецкий аэропорт.

Когда оттуда вышли украинские войска, боевики возобновили обстрелы Авдеевки. Больше всего пострадали дачный сектор, вентиляционный ствол шахты "Бутовка-Донецкая" и промзона.

Автор: vchasnoua.com
  После освобождения Авдеевки оккупанты неоднократно пытались захватить город. Но ВСУ отбивали их
После освобождения Авдеевки оккупанты неоднократно пытались захватить город. Но ВСУ отбивали их

Бои за промзону достигли пика весной 2016 года, после чего украинская армия постепенно оттеснила пророссийские силы на юг до автотрассы. Но окраины города до сих пор обстреливают. Там гибнут военные.

Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму направят в Верховную Раду осенью. Закон обеспечит безопасную деоккупацию и реинтеграцию этих территорий, заявил вице - премьер - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

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Дата
30
июля

Создали мощную военную организацию

Сегодня годовщина освобождения Авдеевки - как из города выбили оккупантов

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