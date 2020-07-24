Лисичанск освободили от сепаратистов

24 июля 2014 года украинские военные, в частности, бойцы батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины, 24-й, 51-й и 95-й бригад освободили Лисичанск Луганской области.

Город находился под контролем боевиков с мая 2014-го и был основным опорным пунктом пророссийских бандформирований в Лисичанско-Северодонецком агломерации.

В Лисичанске подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию, во время которой батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив укрепленные позиции врага.

В полночь в наступление пошла 51-я бригада ВСУ и рота батальона "Донбасс".

По воспоминаниям участников событий, боевики батальона "Призрак" так называемой ЛНР во главе с предводителем Алексеем Мозговым знали, что будет штурм Лисичанска. Поэтому значительная часть террорист так называемого лисичанского гарнизона всевеликого войска донского сбежало из города.

Однако довольно большое количество боевиков осталось, они готовились к обороне и запугивали местных жителей, обстреливая жилые кварталы.

Автор: АFР Вход украинской армии в Лисичанск

По воспоминаниям офицера 24 ОМБр, командира штурмовых подразделений Валерия Левченко, бойцы ВСУ заходили в Лисичанск после проведения разведки, поэтому ориентировались в тактической обстановке.

В 10:45 утра начался штурм, но через полчаса на проспекте Ленина украинцы попали в засаду и на несколько часов увязли в городских боях.

Под плотным огнем противника украинские бойцы эвакуировали раненых, однако упорно продвигались вперед.

Чтобы перехитрить противника, одна из штурмовых рот имитировала отступление, в то время как другая через их головы стремительно пошла на боевиков. Им удалось разбить укрепления врага и вместе с ротой "Донбасса" зайти в центр города.

Уже в 20:30 над горсоветом Лисичанска подняли Государственный Флаг Украины.

Большинство местных жителей встречали украинскую армию с радостью, однако были и такие, кто "плевал в спину", вспоминали бойцы.

В целом бои за освобождение города продолжались 4 дня — с 21 июля. Многим местным пришлось бежать из Лисичанска, подальше от обстрелов. В основном, добирались в уже освобожденный Северодонецк. Однако 25 июля люди начали возвращаться в Лисичанск — город был освобожден.

Автор: ngu.gov.ua Александр Радиевский погиб на подступах к Лисичанску

В боях ха Лисичанск погиб командир Криворожской отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины Александр Радиевский, который лично возглавлял спецоперации по обезвреживанию блокпостов террористов на подступах к населенным пунктам Николаевка, Семеновка, Славянск. 23 июля 2014 года он вместе с бойцами попал во засаду боевиков на мосту. Прикрывая Радиевского, погибли командир батальона подполковник Павел Сницар и стрелок патрульной роты солдат Игорь Коцяр.

15 июля 2014 года Указом президента Украины за личное мужество и самоотверженность полковник Александр Радиевский был награжден орденом "За мужество" III степени. Также ему присвоено воинское звание генерал-майора (посмертно).

Павел Сницар и Игорь Коцяр за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены орденом "За мужество" III степени (посмертно).

В конце июля 2014 года подразделения сектора "А" сил АТО начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации на Луганщине. 21 июля от боевиков освободили Рубежное, 22-го — Северодонецк и Попасную, 24-го — Лисичанск.