Лисичанск освободили от сепаратистов

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 513
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3699
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2043
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7731
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 873
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 684
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1971
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
17
15
7
15
3
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 666
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 333
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1323
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5229
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
1 Просмотров: 162
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
пятница, 24 июля 2020 10:38

Лисичанск освободили от сепаратистов

  Комментировать

24 июля 2014 года украинские военные, в частности, бойцы батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины, 24-й, 51-й и 95-й бригад освободили Лисичанск Луганской области.

Город находился под контролем боевиков с мая 2014-го и был основным опорным пунктом пророссийских бандформирований в Лисичанско-Северодонецком агломерации.

В Лисичанске подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию, во время которой батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив укрепленные позиции врага.

В полночь в наступление пошла 51-я бригада ВСУ и рота батальона "Донбасс".

По воспоминаниям участников событий, боевики батальона "Призрак" так называемой ЛНР во главе с предводителем Алексеем Мозговым знали, что будет штурм Лисичанска. Поэтому значительная часть террорист так называемого лисичанского гарнизона всевеликого войска донского сбежало из города.

Однако довольно большое количество боевиков осталось, они готовились к обороне и запугивали местных жителей, обстреливая жилые кварталы.

Автор: АFР
  Вход украинской армии в Лисичанск
Вход украинской армии в Лисичанск

По воспоминаниям офицера 24 ОМБр, командира штурмовых подразделений Валерия Левченко, бойцы ВСУ заходили в Лисичанск после проведения разведки, поэтому ориентировались в тактической обстановке.

В 10:45 утра начался штурм, но через полчаса на проспекте Ленина украинцы попали в засаду и на несколько часов увязли в городских боях.

Под плотным огнем противника украинские бойцы эвакуировали раненых, однако упорно продвигались вперед.

Чтобы перехитрить противника, одна из штурмовых рот имитировала отступление, в то время как другая через их головы стремительно пошла на боевиков. Им удалось разбить укрепления врага и вместе с ротой "Донбасса" зайти в центр города.

Уже в 20:30 над горсоветом Лисичанска подняли Государственный Флаг Украины.

Большинство местных жителей встречали украинскую армию с радостью, однако были и такие, кто "плевал в спину", вспоминали бойцы.

В целом бои за освобождение города продолжались 4 дня — с 21 июля. Многим местным пришлось бежать из Лисичанска, подальше от обстрелов. В основном, добирались в уже освобожденный Северодонецк. Однако 25 июля люди начали возвращаться в Лисичанск — город был освобожден.

Автор: ngu.gov.ua
  Александр Радиевский погиб на подступах к Лисичанску
Александр Радиевский погиб на подступах к Лисичанску

В боях ха Лисичанск погиб командир Криворожской отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины Александр Радиевский, который лично возглавлял спецоперации по обезвреживанию блокпостов террористов на подступах к населенным пунктам Николаевка, Семеновка, Славянск. 23 июля 2014 года он вместе с бойцами попал во засаду боевиков на мосту. Прикрывая Радиевского, погибли командир батальона подполковник Павел Сницар и стрелок патрульной роты солдат Игорь Коцяр.

15 июля 2014 года Указом президента Украины за личное мужество и самоотверженность полковник Александр Радиевский был награжден орденом "За мужество" III степени. Также ему присвоено воинское звание генерал-майора (посмертно).

Павел Сницар и Игорь Коцяр за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены орденом "За мужество" III степени (посмертно).

В конце июля 2014 года подразделения сектора "А" сил АТО начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации на Луганщине. 21 июля от боевиков освободили Рубежное, 22-го — Северодонецк и Попасную, 24-го — Лисичанск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лисичанск освободили от сепаратистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Лисичанск освободили от сепаратистов

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 1 Просмотров: 47992
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 1 Просмотров: 14508
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 12204
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев Просмотров: 11250
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко 2 Просмотров: 8145
Донбасс
Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе
Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе Просмотров: 234
Россия не соглашается на разминирование Донбасса
Россия не соглашается на разминирование Донбасса Просмотров: 711
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
 Просмотров: 450
"Опять вылезли уши Ермака" - Скрыпин о "прорыве" в Минске
"Опять вылезли уши Ермака" - Скрыпин о "прорыве" в Минске 1 Просмотров: 1557
"Надо наращивать качество" - сравнили численность украинских и российских войск
"Надо наращивать качество" - сравнили численность украинских и российских войск
 Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
5
Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Назвали имя и требования полтавского террориста
2
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
2
Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция
Голосов: 8959
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua