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суббота, 07 декабря 2019 05:25

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

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Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов
На Екатерины девушки гадают на каше. Фото: razom.media

7 декабря украинцы отмечают Екатерины. Этот день считается праздником девичьей судьбы. Девушки собираются и гадают на женихов.

Главное гадания - на вишневой ветке. Ее ставят в воду, ждут до Меланки. Если к этому времени зацветет - вскоре будет свадьба, засохнет - помолвки не стоит ждать.

Вечером девушки сходятся и варят на всех одну кашу и борщ. В полночь выходят с едой к воротам и призывают: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать". Если откликнется петух - парень прибудет статный и богатый. Когда залаял пес - верный и симпатичный, если заржал конь - стоит ждать работящего, спокойного мужчину, но с характером.

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Ребята этого дня постятся и молятся, чтобы попалась хорошая жена - работящая и ласковая.

Екатерины выпадает на Рождественский пост, поэтому нельзя танцевать. Но петь и веселиться разрешается. Запрещается что-то строить, ремонтировать и шить.

Если в этот день ясная погода - зима будет морозной, оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.

13 декабря в помещении Научной библиотеки ЛНУ им. Ивана Франко, на ул. Драгоманова, 5, будет проводиться масштабное стилизованное действо - Благотворительный вечер на Андрея. Мероприятие проводят ради создания цифровой библиотеки Львовского университета.

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Дата
07
декабря

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

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