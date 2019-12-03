Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

7 декабря украинцы отмечают Екатерины. Этот день считается праздником девичьей судьбы. Девушки собираются и гадают на женихов.
Главное гадания - на вишневой ветке. Ее ставят в воду, ждут до Меланки. Если к этому времени зацветет - вскоре будет свадьба, засохнет - помолвки не стоит ждать.
Вечером девушки сходятся и варят на всех одну кашу и борщ. В полночь выходят с едой к воротам и призывают: "Судьба, судьба, иди ко мне ужинать". Если откликнется петух - парень прибудет статный и богатый. Когда залаял пес - верный и симпатичный, если заржал конь - стоит ждать работящего, спокойного мужчину, но с характером.
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Ребята этого дня постятся и молятся, чтобы попалась хорошая жена - работящая и ласковая.
Екатерины выпадает на Рождественский пост, поэтому нельзя танцевать. Но петь и веселиться разрешается. Запрещается что-то строить, ремонтировать и шить.
Если в этот день ясная погода - зима будет морозной, оттепель и туман прогнозируют морозы через 10 дней.
13 декабря в помещении Научной библиотеки ЛНУ им. Ивана Франко, на ул. Драгоманова, 5, будет проводиться масштабное стилизованное действо - Благотворительный вечер на Андрея. Мероприятие проводят ради создания цифровой библиотеки Львовского университета.
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