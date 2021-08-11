Самолет взорвался и врезался в гору

Через 14 ч. среди обгоревших обломков Boeing нашли четверо выживших японцев. Фото: National Transportation Safety Board

Самолет "Boeing 747SR" компании Japan Airlines 12 августа 1985-го врезался в гору Оцука неподалеку Токио. С 524 человек на борту выжили только четверо.

На борту самолета Boeing рейсом из Токио в Осаку было 509 человек и 15 членов экипажа. Самолет вылетел в 18.12. Через 12 мин набрал высоту 7200 м в горном районе полуострова Идзу. Через 20 с взрывная декомпрессия вывела из строя вертикальный стабилизатор, или киль.

В салоне началась паника, пассажирам становилось плохо - они блевали, теряли сознание. За 32 мин, что пилоты пытались посадить неуправляемый самолет, пассажиры успели написать завещания и прощальные записки.

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Самолет на большой скорости врезался в лесистый склон горы Оцутака, в 112 км от Токио. Лайнер полностью разрушился: его обломки разлетелись на расстояние до 5 км, вспыхнул масштабный пожар. Американские патрульные координаты место падения передали японцам. Те перенесли спасательную операцию на утро.

Через 14 часов среди обгоревших обломков нашли четверо выживших. Позже они получили в Японии прозвище "Счастливая четверка". Все во время полета сидели в хвостовом отсеке.

Причиной катастрофы стал некачественный ремонт, проведенный за семь лет до аварии. После аварии двое мужчин, ответственных за техническое обслуживание самолетов совершили самоубийство.

Президент авиакомпании подал в отставку, не дожидаясь окончания расследования. Семьям погибших выплатили компенсации. На месте аварии открыли памятный знак, а в аэропорту - музей, посвященный катастрофе рейса. Здесь хранят обломки предсмертные записки, написанные пассажирами. Всех работников авиационных компаний заставляют посетить этот музей.

В небе над поселком Куриловка Днепровского района на высоте 8400 м 11 августа 1979-го столкнулись два самолета "Ту-134". Погибли все 178 человека. Авиадиспетчер запутался в расчетах высоты самолетов и дал неправильные указания. Без проверки взаимного положения лайнеров с помощью радиолокатора дал команду занимать одинаковые эшелоны высоты. Оба самолета шли в облаках, пилоты не имели возможности проявить друг друга. На высоте 8300 м молдавский самолет врезался в минский, отсек ему часть крыла и хвостовое оперение и тут же взорвался. Через 9 месяцев двух диспетчеров приговорили к 15 годам в колонии общего режима. В честь погибших футболистов назвали улицы в городах Узбекистана.