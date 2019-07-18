Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

18 июля американцы отмечают День хот-дога. С 1957 году Торговая палата США назначила этот день для празднования официально.

Это бутерброд с сосиской или колбаской. Классический рецепт хот-дога состоит из молочной булки, качественной молочной сосиски или колбаски и трех соусов - кетчупа, горчицы и майонеза. Часто классический рецепт дополняют жареными или свежими овощами, зеленью или консервированной кукурузой. Также часто может включать в себя сыр и бекон.

Автор: yousmi.by В США создали Национальный совет по хот-догам и сосискам

Первый хот-дог был изготовлен в 1487 году в Германии за пять лет до открытия Колумбом Америки. В начале XIX в. немецкие мигранты завезли технологию приготовления сосисок в США.

Происхождение названия "хот-дог", или "горячая собака" имеет несколько версий. По одной - в рекламе первых хот-догов в США использовался силуэт собаки породы такса, что и повлияло на название продукта. А еще говорят, что когда его вытаскивали из печи, и в пальцы было жарко, тогда ругались: "Hot Dog" - горячее, собака!

Автор: 20 хвилин Среднестатистический американец потребляет около 60 хот-догов в год

Популярность хот-догов в Америке достигла небывалых высот. Тогда в США даже создали Национальный совет по хот-догам и сосискам. Они занимаются изучением качества продукта, дегустацией и рекламой хот-дога. Ежегодно проводят соревнования по искусству приготовления хот-догов. Составили список правил по поеданию хот-догов.

Первое правило - булку с сосиской нельзя есть с тарелки с помощью приборов. Только руками. Во-вторых - съедать хот-дог нужно максимум за пять укусов. Третье правило - приправа, которая осталась на ваших руках, нельзя смывать, только облизывать. Четвертое - хот-дог не стоит есть из красивой посуды. Лучше использовать для него одноразовые бумажные тарелки. Пятое правило - соусом нужно поливать именно сосиску, а не булочку.

Среднестатистический американец потребляет около 60 хот-догов в год. А в день Независимости американцы поглощают примерно 150 млн этих бутербродов.

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Каждый американский штат придумал свой рецепт приготовления. На юге делают кукурузные хот-доги, в Канзасе в них добавляют тертый сыр и квашеную капусту, в Чикаго готовят яблочные и крабовые хот-доги. Даже привычные кетчуп и горчицу, производители хот-догов, отвечая на запросы потребителей, заменили на майонез на основе васаби и авокадо, а некоторые предлагают попробовать хот-дог с арахисовым маслом и фуа-гра.

Хот-дог возглавляет второе место в рейтинге самых вредных продуктов в мире.

Автор: smak.kg Хот-дог возглавляет второе место в рейтинге самых вредных продуктов в мире

Хот-дог это уличная еда. Блюдо придумал мясник из Франкфурта-на-Майне, который готовил колбаски под названием dachshundwurst. В переводе с немецкого это означает "колбаска-такса". Популярность хот-догов в Америке достигла небывалых высот. Тогда в США даже создали Национальный совет по хот-догам и сосискам. Члены нацсовета составили список правил поедания хот-догов.