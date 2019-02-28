Назвали пять правил поедания хот-дога

Хот-дог это уличная еда. Блюдо придумал мясник из Франкфурта-на-Майне, который готовил колбаски под названием dachshundwurst. В переводе с немецкого это означает "колбаска-такса".
Популярность хот-догов в Америке достигла небывалых высот. Тогда в США даже создали Национальный совет по хот-догам и сосискам. Члены нацсовета составили список правил поедания хот-догов.
Первое правило - булку с сосиской нельзя есть с тарелки с помощью приборов. Только руками.
Во-вторых - съедать хот-дог нужно максимум за пять укусов.
Третье правило - приправа, которая осталась на ваших руках, нельзя смывать, только облизывать.
Четвертое-хот-дог не стоит есть из красивой посуды. Лучше использовать для него одноразовые бумажные тарелки.
Пятое правило - соусом нужно поливать именно сосиску, а не булочку.
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В Лондоне с 25 февраля начал действовать запрет на размещение рекламы вредной еды во всем общественном транспорте. Делают это для борьбы с детским ожирением.
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