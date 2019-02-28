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четверг, 28 февраля 2019 14:11

Назвали пять правил поедания хот-дога

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  44-ий президент США Барак Обама кушает хот-дог. Фото: hodor.lol
44-ий президент США Барак Обама кушает хот-дог. Фото: hodor.lol

Хот-дог это уличная еда. Блюдо придумал мясник из Франкфурта-на-Майне, который готовил колбаски под названием dachshundwurst. В переводе с немецкого это означает "колбаска-такса".

Популярность хот-догов в Америке достигла небывалых высот. Тогда в США даже создали Национальный совет по хот-догам и сосискам. Члены нацсовета составили список правил поедания хот-догов.

Первое правило - булку с сосиской нельзя есть с тарелки с помощью приборов. Только руками.

Во-вторых - съедать хот-дог нужно максимум за пять укусов.

Третье правило - приправа, которая осталась на ваших руках, нельзя смывать, только облизывать.

Четвертое-хот-дог не стоит есть из красивой посуды. Лучше использовать для него одноразовые бумажные тарелки.

Пятое правило - соусом нужно поливать именно сосиску, а не булочку.

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В Лондоне с 25 февраля начал действовать запрет на размещение рекламы вредной еды во всем общественном транспорте. Делают это для борьбы с детским ожирением.

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Дата
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