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среда, 18 июля 2018 16:44

С военного корабля подняли 700 мин
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Спасатели разминируют советский корабль
Фото: khersondaily.com
Спасатели разминируют советский корабль
Спасатели разминируют советский корабль
Спасатели разминируют советский корабль

Спасатели Херсонской области разминируют военный корабль "Ударный".

Он затонул в Ягорлицком заливе Голопристанского района осенью 1941 года, прикрывая отступление советских войск, сообщает khersondaily.com.

В судно попала авиабомба. Ее взрыв снес с палубы пушку калибра 130 мм. От нее остались только фрагменты. На "Ударном" осталось много артефактов.

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Отделение подводного разминирования группы пиротехнических работ и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда ДСНС уже подняло, обезвредило, транспортировало и уничтожило в установленном месте более 700 боеприпасов.

В Днепре, ниже по течению от Херсона, археологи обнаружили торговые корабли XVII в. Два деревянных корабля происходят из Турции или Прибалтики, говорят запорожские дайверы.

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