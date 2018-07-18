С военного корабля подняли 700 мин

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Спасатели Херсонской области разминируют военный корабль "Ударный".

Он затонул в Ягорлицком заливе Голопристанского района осенью 1941 года, прикрывая отступление советских войск, сообщает khersondaily.com.

В судно попала авиабомба. Ее взрыв снес с палубы пушку калибра 130 мм. От нее остались только фрагменты. На "Ударном" осталось много артефактов.

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Отделение подводного разминирования группы пиротехнических работ и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда ДСНС уже подняло, обезвредило, транспортировало и уничтожило в установленном месте более 700 боеприпасов.

В Днепре, ниже по течению от Херсона, археологи обнаружили торговые корабли XVII в. Два деревянных корабля происходят из Турции или Прибалтики, говорят запорожские дайверы.