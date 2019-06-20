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четверг, 20 июня 2019 13:50

Розкопали давню сторожову вежу

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Автор: glavnoe.ua
  Израильские десантники нашли сигнальную башню возрастом 2700 лет
Израильские десантники нашли сигнальную башню возрастом 2700 лет

Руины сигнальной башни периода Иудейского царства (VIII в. до н.э. - 586 гг. до н.э.) обнаружили в ходе раскопок на юге Израиля. Остатки сооружения нашли на территории военной базы. Десантники активно помогали археологам в проведении раскопок.

Ученые отмечают, что башню построили во времена правления Эзекия из династии Давида. Царь вступил на престол в 727 году до н.э. Всю жизнь боролся с народами моря - филистимлянами. Расстроил Иерусалим.

Автор: glavnoe.ua
  Израильские десантники нашли сигнальную башню возрастом 2700 лет
Израильские десантники нашли сигнальную башню возрастом 2700 лет

"Башня служила пунктом наблюдения за филистимлянами, которые базировались в Ашкелоне. Подобные башни строились на возвышениях и позволяли быстро передавать световые сигналы с помощью факелов или дыма от костров. Система сигнальных огней доходила до городских укреплений Иерусалима", - отметили руководители раскопок Саар Ганор и Влад Лифшиц.

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Археологи считают, что башню оставили в 701 году - перед нашествием могущественного ассирийского царя Синаххериба. Тогда Ассирийское войско вторглось в Иудею, захватило 46 городов и пленило более 200 тыс. евреев, об этом сообщает glavnoe.ua.

В Армии обороны Израиля считают символичным, что башню обнаружили на территории военной базы.

Иудейское царство - южное израильское царство со столицей в Иерусалиме. Царство просуществовало более 300 лет. Уничтожено давним Вавилоном.

Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Крите богатейшее захоронение эпохи позднего бронзового века.

Ученые начали раскопки в местечке Хала Султан Такке в 2010 году. Археологи исследовали крупный город, который существовал в 1600-1150 годах до нашей эры. Перед началом раскопок ученые провели исследование города и его окрестностей с помощью георадара и смогли определить, что в нем находятся 100 ям.

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Дата
20
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