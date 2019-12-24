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вторник, 24 декабря 2019 18:30

"Рождественское перемирие": на одну ночь война прекратилась

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&quot;Рождественское перемирие&quot;: на одну ночь война прекратилась
Солдаты встретились на нейтральной территории - между окопами. Фото: https://cdn.britannica.com

Во время Первой мировой войны на некоторых участках Западного фронта 24 декабря 1914 года около 100 тыс. солдат прекращают бои во время "Рождественского перемирия". Это в основном англичане и немцы. Они получают подарки от родных - сладости, консервы, табак и сувениры. Солдаты выходят обмениваться сигаретами и подарками. Папа Римский Бенедикт XV обратился к странам-участницам Первой мировой войны остановить войну в Рождественскую ночь.

Политики и военные не поддерживают инициативу Бенедикта XV. Бои продолжаются. За день до Рождества английские военные замечают, как их противники украшают елку игрушками и свечами в окопе. Командование распределяет 10 тыс. пластмассовых деревцев с украшениями. Таким образом хотят поднять моральный дух бойцов. Британским солдатам раздают "Ящики Мэри" - подарочные наборы со сладостями и табаком от принцессы Мэри.

"То тут, то там возникали огне - свечи горели ровно и ярко на елках. Чувствовалось какой-то домашний дух, тепло. Они начали петь на своем языке песню" Тихая ночь, святая ночь ", а мы ответили рождественским псалмом. Когда мы закончили - немцы зааплодировали", - вспоминает тсолдат английской армии Грэм Уильямс. Солдаты начали вылезать из окопов, чтобы встретиться на нейтральной территории - между окопами.

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На следующий день противники приняли участие в службе по умершим. На севере Франции немцы играют в футбол с солдатами 133-го королевского саксонского полка. Солдаты пытаются жестами объяснить от кого получили посылки и кто их ждет дома. Некоторые водят показать условия которых живут. Угощаются выпивкой.

26 декабря начались ожесточенные бои. "Рождественская перемирие" закончилось. В течение следующих трех лет войны таких отношений между солдатами уже не было. С окопов на Рождество больше не выходили.

Впервые в истории мировых войн 15 сентября 1916 англичане на реке Сомма бросили против немцев 49 танков модели Mark 1

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
декабря

"Рождественское перемирие": на одну ночь война прекратилась

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