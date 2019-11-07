Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Главнокомандующий белогвардейцев барон Врангель (в центре) признал независимость УНР Фото: russian7.ru

Русские белогвардейцы признали независимость УНР под председательством Директории 7 ноября 1920-го.

Решение принял преемник Антона Деникина, главнокомандующий русской армии в Крыму и Польше барон Петр Врангель. До этого момента, монархисты-белогвардейцы не признавали не только существование Украинского государства, но и отдельного украинского народа.

Признание было вынужденным, именно тогда большевики при поддержке отрядов Нестора Махна уже вели активное наступление на Крым. Представитель правителя "Юга России" заявил об этом представителю Главного атамана войск УНР Симона Петлюры в Варшаве.

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Сам Петлюра в этот день находился в поселке Ялтушкове в Винницкой области. Там проходил военный совет. После заключения Польшей перемирия с большевиками, украинцы остались с врагом один на один. Пытались отвоевать города на Правобережье. На совещании решили провести контрнаступление против красных 11 ноября, но большевики узнали об этом и опередили их на день. Возникла угроза полного окружения и уничтожения украинских частей. При путь отступления в Румынию был заблокирован.

В итоге украинцы отступили на оккупированную поляками территорию, где были разоружены и интернированы. Кульминацией борьбы стал Второй зимний поход армии УНР, который начался в конце 1921-го.

Большевики же окончательно разгромили белогвардейцев в Крыму и подло разбили бывшего союзника Нестора Махно.

В октябре 1919 года Махно поверил большевикам, которые обещали ему признать независимость Гуляйпольской республики. В обмен на помощь в освобождении Крыма от барона Врангеля. Однако большевики не сдержали обещание, а взамен взыскали немалые силы в Гуляйполе. Начали воевать. 26 ноября издан приказ армиям Южного фронта от командующего вооруженными силами Украины и Крыма Михаил Фрунзе - считать Махно и махновцев "врагами советской республики и революции". Войска Красной армии получили задачу обезоружить махновские отряды и очистить УССР от "остатков бандитских шаек".