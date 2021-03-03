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среда, 03 марта 2021 12:06

Россия начала выполнять условия международного договора в отношении Украины

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Россия начала выполнять условия международного договора в отношении Украины
3 марта 1918 Россия подписала мирный договор в Бресте. Фото: gettyimages.com

3 марта 1918 года Российская Федеративная Советская Республика признала независимость Украины. Большевики подписали соглашение с центральными государствами в Бресте, современная Беларусь.

Перед этим Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя и Болгарское царство признали Украинскую Народную Республику независимым, равноправным государством.

Коммунисты пытались убедить переговорщиков, что советское правительство в Харькове является легитимным представителем украинцев. Центральные государства не согласились и признали всю территорию УНР подвластной Центральной Раде.

Председатель советской делегации Лев Троцкий 10 февраля объявил на конференции о прекращении Россией состояния войны и демобилизации армии. Подписывать мир также отказался. Немецкие войска перешли в наступление. Вытеснили из Украины большевиков и вошли в Беларусь. Экстренный съезд большевистской партии принял решение согласиться на мир с Германской империей.

1 марта советская делегация в Бресте заявила о принятии соглашения. Обсуждать условия договора она отказалась. 3 марта документ подписали.

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Россия признала независимость УНР и пообещала уважать суверенитет Украины. Отказывалась от претензий на территории Латвии и Эстонии.

После поражения Германии в Первой мировой войне большевики отказались выполнять договоренность. 13 ноября 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял постановление об аннулировании соглашения. Все обязательства по уплате контрибуции или уступки территорий и областей объявлялись недействительными.

9 февраля 1918 года УНР и центральные государства заключили перемирие в Бресте в современной Беларуси. Австро-Венгрия, Германская империя, Османская империя и Болгарское царство признали Украинскую Народную Республику независимым, равноправным государством. Перед этим обсуждения перемирия начали большевики. В Киеве узнали об этом и прислали своих дипломатов. Те заявили, что коммунисты не представляют украинский народ. Центральные государства согласились на участие украинцев.

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Дата
03
марта

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