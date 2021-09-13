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понедельник, 13 сентября 2021 11:43

Расстреляли повстанческого командира

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Расстреляли повстанческого командира
Лука Гринишак Автор фото: Дмитрий Шовгенюк, с.Чорний поток

13 сентября 1956 года в Киеве расстреляли командира куреня УПА "Бескид", 39-летнего Луку Гринишака - "Довбуша".

Он родился в Ивано-Франковской области. В родном селе Зелена основал общество "Сич", был членом "Просвиты", служил в польской армии. В 1939 году пошел воевать против венгров в Закарпатье, вступил в Карпатскую сечь. В период Второй мировой войны присоединился к ОУН(б) и стал надрайонным референтом СБ. В мае 1944-го перешел в УПА. Стал чотовым сотни "Верховинцы" командира "Искры" группы "Черный Лес".

Впервые чекисты схватили его в сентябре 1951 года. Тогда удалось убежать и снова перейти в подполье. Гринишак вошел в ближайшее окружение одного из последних крупных руководителей вооруженного подполья ОУН, командира ВО-4 "Говерла" Николая Твердохлеба - "Грома". Вместе скрывались в Карпатах.

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Весной 1954-го Гринишак получил задание от Твердохлеба. Должен был выйти из укрытия и восстановить связи с уцелевшим общим подпольем. Встреча с его представителями должна была состояться во дворе в селе Лоев. Осторожный Гринишак откровенно спросил хозяйку усадьбы, не планируется ли провокация. та сказала: что нет. Но чекисты уже разработали спецоперацию, а помогли им предатели среди оуновцев. Гринишака схватили и передали в руки спецслужб. Хозяйка, которая на самом деле ничего не знала о провокации, бросилась в колодец.

Свидетельство Гринишака помогли чекистам выйти на Твердохлеба. Последний покончил жизнь самоубийством в бункере вместе с соратниками.

Открытый суд Военного трибунала Прикарпатского военного округа над Гринишаком и другими участниками подполья состоялся в феврале 1956 года. Его приговорили к высшей мере наказания. Трижды пытался покончить жизнь самоубийством, но каждый раз спасали. Затем объявил голодовку, которую выдерживал до расстрела в Лукьяновской тюрьме.

Николай Твердохлеб был одним из самых загадочных командиров УПА. Остались всего два его фото - и те нечеткие. О нем написано гораздо меньше, чем о братьях по оружию. Но именно тщательная конспирация и стала залогом его живучести - он находился в подполье до 1954 года, когда уже была уничтожена вся структура подполья.

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Дата
13
сентября

Расстреляли повстанческого командира

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